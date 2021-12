« Trop agressif » Max Verstappen « s’en est tiré »

L’ancien pilote de F1 Juan Pablo Montoya estime que l’occasion a été manquée d’apprivoiser la conduite agressive de Max Verstappen en début de saison.

En route pour le Championnat du monde 2021, Verstappen et son rival pour le titre Lewis Hamilton ont été à plusieurs reprises impliqués dans une controverse en piste, l’agresseur dans une telle situation s’avérant le plus souvent Verstappen.

Les limites de la piste sont devenues le principal sujet de débat, les courses au Brésil et en Arabie saoudite se révélant les plus controversées, car Verstappen avait mis les coudes et testé la police de l’endroit où se termine la piste de course.

Verstappen n’a pas reçu de pénalité au Brésil après avoir sorti Hamilton et lui-même de la piste pour garder la tête, mais en Arabie saoudite, il a reçu l’ordre de céder sa place à Hamilton à plusieurs reprises et a reçu une pénalité de cinq secondes.

Montoya a alors l’impression que l’approche « laissez-les courir » est allée trop loin, laissant les stewards les mains liées sur la façon de réagir au style de conduite de Verstappen, et Verstappen a perdu la tête quant à ce qui était acceptable.

S’adressant à Motorsport.tv, Montoya a déclaré : « Je pense que Max était super agressif à la fin de l’année et, à mon avis, peut-être un peu trop agressif. Et il s’en est tiré.

« Quand vous commencez à vous en sortir, vous commencez à vous poser des questions lorsque vous obtenez une pénalité pour quelque chose comme : « Pourquoi suis-je pénalisé pour cela si ce que j’ai fait avant était OK ? »

« Je pense que les commissaires se sont mis dans cette position en n’étant pas plus agressifs avec lui plus tôt dans l’année. »

Lors de la dernière course à Abu Dhabi, c’est Hamilton qui a profité des zones de dégagement, quittant la piste alors que Verstappen tentait une passe à l’intérieur et rejoignait toujours en leader.

Les commissaires sportifs n’ont pas ouvert d’enquête, précisant que Hamilton avait restitué le temps qu’il avait gagné.

Mais Montoya a estimé que Verstappen avait laissé Hamilton sans nulle part où aller grâce à cette fente, et a donc déclaré qu’il s’agissait d’un « appel 50/50 ».

« Je pense que si Max avait essayé de lui donner un peu de place, il n’aurait pas donné à Lewis une excuse pour rater le virage », a déclaré Montoya.

« Il a forcé Lewis à courir large, il est allé très loin sur les freins. Lewis a essayé de l’éviter et, en essayant de l’éviter, il pouvait rester en tête.

« Il n’avait nulle part où aller, mais c’était un appel 50/50 pour moi. »

Hamilton et Verstappen ont tous deux atteint leur niveau de décision pour le titre à Abu Dhabi aux points, et avant les phases finales, Hamilton semblait être sur la bonne voie pour un huitième championnat du monde.

Une voiture de sécurité tardive a cependant changé tout cela, Verstappen dépassant ensuite Hamilton dans le dernier tour alors que la piste passait au vert, après s’être arrêté sous le SC pour des pneus tendres frais.

Montoya a estimé que Hamilton et Mercedes étaient trop conservateurs, non seulement pendant la période de la voiture de sécurité, mais aussi plus tôt dans la course lorsque la voiture de sécurité virtuelle a été déployée, moment auquel les mêmes choix ont été faits – Verstappen a piqué, Hamilton ne l’a pas fait.

«Je pense que Lewis était bien trop conservateur là-bas à la fin. Il savait qu’il devait terminer la course et, s’ils tombaient, Max remporterait le championnat », a déclaré Montoya.

« À la fin de la course, Mercedes avait tellement peur de s’impliquer avec Red Bull, ils ont fait des erreurs de stratégie là-bas.

« C’est très facile à juger de l’extérieur, mais lorsque vous aviez la Virtual Safety Car et que Max s’est arrêté dans le premier tour, ils auraient pu arriver dans le tour suivant car ils étaient toujours sous VSC.

« S’ils l’avaient fait, ils auraient également eu de meilleurs pneus à la fin. »