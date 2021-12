Trop beau pour vérifier les faits ? Une revue académique publie un canular sur la prise de contrôle conservatrice de l’enseignement supérieur

Une prestigieuse revue universitaire a de la difficulté à publier un article de canular qui prétendait avoir trouvé des inquiétudes généralisées concernant l’influence conservatrice « indue » dans l’enseignement supérieur.

« L’argent de la droite semble fortement inciter les professeurs et les administrateurs… selon le résumé dans Higher Education Quarterly.

Les pairs évaluateurs n’ont pas effectué de diligence raisonnable de base sur le document soumis en avril et approuvé en octobre, négligeant, par exemple, de vérifier que les auteurs « Sage Owens » et « Kal Alvers-Lynde III » étaient des professeurs de l’UCLA comme ils le prétendaient. Owens a même utilisé un service de courrier électronique crypté pour la correspondance avec le journal.

Ils n’ont pas vérifié si les fondations conservatrices désignées comme financeurs actifs de l’enseignement supérieur existaient réellement. La « Fondation Randy Eller » est constituée, tandis que la Fondation Olin a fermé ses portes en 2005.

L’auteur qui s’appelle Owens a déclaré à The Chronicle of Higher Education que le journal n’avait même pas demandé à voir leurs données : « Chaque page contient des erreurs flagrantes.

Les noms indiqués par les auteurs fournissent un indice lorsqu’ils sont orthographiés sous forme d’acronyme : « SOKAL III ». Cela indique qu’il s’agit du deuxième trompe-l’œil réussi tirant son inspiration de la célèbre parodie du physicien Alan Sokal du « charabia » de gauche dans la revue Social Text en 1996.

« Nous voulions nous améliorer par rapport aux canulars précédents en publiant dans ce qui était censé être un journal réputé », a écrit Owens dans un e-mail à Just the News.

Le premier canular à grande échelle réussi inspiré par Sokal a été le projet d’« études de griefs » de 2018, qui a fait publier quatre articles et trois autres acceptés avant que le Wall Street Journal ne dévoile la ruse. Parmi les sujets : « la culture du viol » dans les parcs à chiens et une version féministe de Mein Kampf.

Le philosophe Peter Boghossian, l’un de ces farceurs, a déclaré à Just the News qu’il soupçonne que le nouveau canular est passé inaperçu parce que le journal ne fait pas d’affirmations « vilaines » ou « moralement répugnantes ». Sa publication montre que « le processus d’examen par les pairs est irrévocablement rompu », a-t-il écrit dans un message texte.

Boghossian, qui a quitté l’Université d’État de Portland cette année pour créer un groupe sur la « liberté cognitive », a annoncé jeudi une « tournée de questions-réponses inversées » au cours de laquelle il interrogera les étudiants de 15 campus sur « leur expérience de la justice sociale et de l’idéologie éveillée dans leurs salles de classe. «

Méthodologie « contradictoire »

Le document a trompé des universitaires, dont le politologue de l’Université Acadia Jeffrey Sachs, qui a écrit un long fil de tweet partageant ses conclusions tout en exhortant les adeptes à le prendre « avec un grain de sel » et en reconnaissant le mystère autour des auteurs.

« Les donateurs de droite corrompent le monde universitaire », a déclaré Sachs, citant la prétendue enquête menée auprès de 2 000 professeurs et administrateurs qui a révélé un effet « beaucoup plus important et statistiquement significatif » des donateurs conservateurs que des donateurs libéraux.

Une explication pourrait être qu’ils « voient les donateurs de droite/libertaires comme étant plus idéologiques… et donc que leur argent est assorti de conditions », a résumé Sachs. Cela soulève la question de savoir si les universités « ont l’obligation de rejeter l’argent provenant de sources de droite ».

Le document contenait « des erreurs évidentes, notamment un modèle de régression manifestement inapproprié et des tableaux de données qui ne pouvaient pas être dérivés de ce modèle », a déclaré Owens à Just the News. « Tout spécialiste des sciences sociales compétent devrait repérer de telles erreurs. »

Owens a spécifiquement appelé Sachs pour avoir manqué « les erreurs élémentaires, qui suggèrent qu’il est incompétent en économétrie de base ». Sachs n’a pas répondu à une demande de réfutation d’Owens.

La première personne à remettre en question l’authenticité de l’article, selon Owens, était le professeur de droit de la Case Western Reserve University Jonathan Adler, qui a interrogé Sachs sur la méthodologie « contradictoire » de l’étude.

Adler a noté que contrairement aux affirmations de l’étude, les dons des conservateurs à l’enseignement supérieur « ne sont nulle part proches » de ceux des libéraux et que la Federalist Society ne donne pas d’argent aux départements de premier cycle.

Les recherches de la « Fondation Randy Eller » ne renvoient rien. « J’étais méfiant après avoir passé moins de 5 minutes avec ce papier », a tweeté Adler.

« Amusant » pour attiser les théories du complot

Suite à la publicité, l’éditeur Wiley & Sons a retiré le document en consultation avec les rédacteurs en chef du journal, Tatiana Fumasoli de l’University College London et Christine Teelken de la VU University Amsterdam.

L’avis indiquait que « les données contenues dans l’article ont été identifiées comme fabriquées et que les auteurs n’ont pas divulgué leur véritable identité ». Le papier reste vivant avec un filigrane de rétraction.

Un porte-parole anonyme de Wiley a refusé de répondre à la façon dont l’article a été soumis à un examen par les pairs malgré tant de drapeaux rouges, ce qui n’a pas fonctionné et comment il envisage de remédier à la gaffe.

« Lorsque les rédacteurs en chef ont été alertés pour la première fois de ces allégations, ils ont agi rapidement pour enquêter », selon un communiqué attribué au journal. « Les acteurs à l’origine de cet article semblent s’engager dans un exercice délibéré visant à saper le processus d’examen par les pairs et à perturber l’intégrité de la littérature savante, ce qui reste malheureusement un problème dans notre industrie.

Higher Education Quarterly est « engagé à protéger le dossier universitaire, ce qui est essentiel pour faire avancer la science solide qui nous profite à tous ».

Owens a déclaré à Just the News que les auteurs de parodie sont « surtout curieux de savoir si l’éditeur en question démissionnera, étant donné que les mathématiques de cet article sont absurdes. Le rédacteur en chef n’a pas lu le journal ou est incompétent en statistiques de base.

Le professeur de l’Université de Géorgie, Robert Toutkoushian, membre du comité de rédaction de la revue, a déclaré au Chronicle « J’avais des doutes » en lisant l’article à la suite d’un examen par les pairs. Il a cité le taux de réponse au sondage de 83 % signalé comme un signal d’alarme.

Owens a refusé de préciser s’ils avaient publié avec succès d’autres documents canulars ou de fournir plus de détails sur leur identité.

« Je peux vous dire que nous ne sommes pas affiliés à Koch mais que les gens d’UnKoch croiront néanmoins qu’il s’agissait d’un complot de Koch », a déclaré Owens, faisant référence au milliardaire philanthrope Charles Koch et à ses détracteurs, dont UnKoch My Campus. « Nous savions qu’ils réagiraient de cette façon et cela fait partie du plaisir. »

La directrice exécutive d’UnKoch My Campus, Justine Banks, a déclaré au Chronicle qu’Owens leur avait demandé de partager le canular. La ruse a échoué cette fois : le groupe de Banks a d’abord demandé à l’UCLA si les auteurs étaient effectivement affiliés.