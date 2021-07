‘Trop chaud à gérer – Cast, News, Date, Spoilers, et plus

Too Hot to Handle a certainement causé plus que quelques effondrements pour les fans qui regardent des célibataires chauds essayer de trouver l’amour tout en suivant les règles strictes de Lana. Heureusement pour nous tous, la série revient officiellement pour une autre saison ! Cela signifie que davantage de candidats seront confrontés à un réveil brutal lorsqu’ils entreront dans la villa tout en n’ayant aucune idée de ce pour quoi ils se sont vraiment inscrits. Qui seront ces célibataires chanceux ? Et y a-t-il des informations sur la façon d’être lancé sur Too Hot to Handle ??

Voici tout ce que nous savons sur Too Hot to Handle saison 3.

La saison 3 de Too Hot to Handle se passe vraiment, non?

Oui c’est le cas! Netflix a décidé de continuer la fête à la villa avec une autre saison de plaisir et de nombreuses violations des règles. La série a été initialement renouvelée pour une deuxième et une troisième saison en même temps, ce n’est donc pas un choc qu’elle fasse un grand retour.

Le tournage a-t-il déjà commencé ?

Si vous demandez parce que vous voulez être choisi vous-même, j’ai bien peur que vous deviez croiser les doigts pour un renouvellement de la saison 4. Les saisons 2 et 3 de Too Hot to Handle ont été tournées dos à dos, ce qui signifie que la production de la saison 3 est déjà terminée.

Savons-nous qui sera dans la saison 3 de Too Hot to Handle ?

Netflix n’a révélé aucun détail de casting sur la saison 3 à ce stade, mais gardez les yeux ouverts pour une annonce. Vous allez certainement vouloir rencontrer les nouveaux singles le plus tôt possible afin que vous ayez tout le temps de les suivre sur Insta avant la fin des épisodes.

Les membres de la distribution sauront-ils qu’ils sont sur Too Hot to Handle cette fois-ci ?

Nan! Comme cela a fonctionné pour la saison 2, Netflix a décidé d’utiliser la même stratégie sournoise pour la saison 3. Selon Variety, les candidats n’auront aucune idée qu’ils sont en fait sur Too Hot to Handle et penseront plutôt qu’ils sont sur Parties in Paradise. Bien sûr, nous savons tous que ce spectacle n’existe pas réellement maintenant. Mais comme la saison 3 a été tournée juste après la saison 2, ce groupe de nouveaux candidats a été tenu dans le noir, tout comme le casting de la saison 2.

Quand la saison 3 de Too Hot to Handle sortira-t-elle sur Netflix?

Ne soyez pas trop excité. La date de sortie officielle de la troisième saison de la série n’a pas été annoncée. On dirait que nous devrons regarder le reste de nos favoris Netflix en attendant!

