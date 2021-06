Trop chaud pour gérer la saison 2 : 9 choses à savoir sur la série Reality de Netflix

Les concurrents sont pénalisés pour avoir eu des contacts sexuels

L’une des principales choses amusantes à propos de Too Hot To Handle est que, pour une fois, la romance n’est pas une partie essentielle de l’expérience. En fait, si les candidats veulent les 100 000 $ de prix en argent, ils doivent s’abstenir de toute forme d’activité sexuelle pendant qu’ils sont sur l’île avec tous ces célibataires prêts et consentants. Cela entraîne une pénalité, et comme nous le lirons bientôt, le prix à payer pour enfreindre les règles peut être assez élevé.