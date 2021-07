Trop chaud pour gérer la saison 2 : qui a gagné l’argent et comment les règles ont changé depuis la saison 1

A Espagne – Suisse apporte toujours des souvenirs doux-amers pour les fans de La Roja. Avant eux a commencé la plus belle histoire de la nôtre… mais cela s’est fait avec défaite. C’était le 16 juin 2010, et à Durban, L’Espagne a commencé son parcours dans la Coupe du monde en Afrique du Sud. Plus […] More