Trop court s’excuse pour les commentaires du « coloriste », déclare que toutes les nuances sont belles

Trop court revient en arrière pour s’excuser pour une conversation qu’il a eue avec Saweetie cela a fait que beaucoup de gens l’accusaient d’être un coloriste, et en plus… il ajoute du contexte à ses propos.

L’icône du hip-hop de Bay Area dit à TMZ … qu’il est désolé s’il a offensé quelqu’un avec ses propos de 2020 lors d’un chat IG Live entre Saweetie et lui-même – notant que ce n’était pas son intention de privilégier les Noirs à la peau plus claire sur les personnes à la peau plus foncée.

Vous vous en souviendrez… Short Dog a dit à Saweetie qu’il aimait les relations interraciales et qu’il n’était en fait tombé amoureux que de femmes mixtes. Il n’a pas dit qu’il n’aimait pas les femmes noires non mixtes, en soi, mais beaucoup ont fait ce saut … et ont affirmé que sa remarque était anti-noir.

Eh bien, TS est là pour remettre les pendules à l’heure … expliquant davantage ce qu’il parlait dans ses commentaires sur l’OG – à savoir que la Bay Area est très diversifiée et que cette race n’est tout simplement pas au premier plan de l’esprit de beaucoup de gens. là… que ce soit pour la haine, la division ou autre chose.

Il y a un autre point de son discours sur Saweetie qu’il clarifie également avec nous … en disant que la beauté – et la laideur, d’ailleurs – se trouvent dans TOUS les domaines de la vie, quel que soit le teint ou l’ombre de la peau.

Il est important de le dire, car au départ… il semblait qu’il impliquait que seuls les bébés mixtes étaient magnifiques – par opposition, peut-être, aux nourrissons noirs ou à toute autre race de bébés. Ce n’est pas le cas, cependant, comme le dit ici en termes clairs Too Short.

En bout de ligne … le mec dit qu’il aime tout de son héritage noir. Tout.