Trop cuit! Tout ce que vous pouvez manger ajoute des niveaux gratuits, un chef et plus encore pour célébrer le cinquième anniversaire

Comme trop cuit ! besoin de plus de contenu à ce stade, Team17 et Ghost Town Games ont annoncé qu’un gameplay encore plus délicieux est désormais disponible dans une mise à jour gratuite pour Overcooked ! Tout ce que tu peux manger.

La mise à jour est arrivée pour célébrer le cinquième anniversaire de la franchise, ajoutant cinq nouveaux niveaux sur le thème des anniversaires, un nouveau chef Tabby Cat, une recette pour préparer une tasse de thé et même un nouveau mécanicien. Appelée “Switcheroo”, cette nouvelle façon espiègle de jouer voit des cartes à jouer vivantes traquer certains niveaux, transportant les joueurs à travers la cuisine.

Parlant du cinquième anniversaire du jeu, le co-fondateur de Ghost Town Games, Phil Duncan, a partagé ce qui suit :

“Cinq ans plus tard, l’aspect le plus gratifiant de travailler sur Overcooked! est de voir et d’entendre la réaction des joueurs du monde entier. Voir le fan art, les reprises de musique, le cosplay et même le tatouage occasionnel est quelque chose que je vais On ne s’y habitue jamais. Entendre des histoires sur des joueurs qui créent des liens avec des amis et des êtres chers au cours de leur temps passé à jouer ensemble est quelque chose auquel nous sommes honorés d’avoir joué un rôle. “

Trop cuit! All You Can Eat comprend plus de 200 niveaux au total, composés de ceux présents dans les deux jeux principaux originaux et tous leurs DLC. Vous n’avez probablement pas besoin de nous pour vous le dire, mais c’est vraiment un emballage très savoureux.