“Trop de concentration de richesse avec les baleines BTC” Crypto new media

Bien que le bitcoin s’avère rapidement être une norme monétaire et une réserve de valeur, le patron des Dallas Mavericks, Mark Cuban, qui le considère plus comme une version numérique de l’or que comme une monnaie n’est pas un fan.

Vendredi, un Bitcoiner apparemment en colère a déclenché une discussion animée pointant du doigt le milliardaire américain sur un article récemment publié sur CNBC où Mark a déclaré que “le dogecoin est la crypto-monnaie” la plus forte “en tant que moyen d’échange”. Le bitcoiner, connu sous le nom de Jason Williams, était consterné par les raisons pour lesquelles Cubain avait choisi une pièce qui manquait d’approvisionnement limité.

Le tweet a suscité beaucoup d’intérêt de la part des fans de Bitcoin et de Dogecoin samedi, Mark répondant presque instantanément pour défendre sa position selon laquelle Doge était le meilleur pari.

« Sauf que ce n’est pas une offre infinie, frère. C’est un taux d’inflation en baisse. Il y a 5,2 milliards de pièces frappées par an. il a répondu.

Avec plus de 5,2 milliards de pièces DOGE frappées par an, il a déclaré que les pièces ne cesseraient jamais d’être frappées, ce qui place Doge au-dessus de Bitcoin en termes de convivialité. Étant donné que l’offre totale de bitcoin est plafonnée à 21 000 000, cela signifie que la rareté ne fonctionne que pour une réserve de valeur comme Bitcoin, ce qui explique pourquoi la pièce fondatrice s’efforcera toujours d’être une monnaie.

Il a également révélé que le fait que Bitcoin soit trop concentré sur un petit nombre de baleines qui le détiennent à long terme rend difficile une décentralisation complète.

«Avec BTC, vous avez trop de concentration de richesse avec les baleines. Ils peuvent agir comme une banque centrale contrôlant comment et où BTC est disponible et créer une déflation/inflation par combien ils achètent, combien ils dépensent, combien ils paient et à quoi ils le dépensent ».

Un Bitcoiner était convaincu que la pièce meme souffrait également du même problème avec environ 28% de l’offre totale détenue par une seule personne, la dernière fois qu’il avait vérifié.

Mark a rapidement répondu en soulignant que le taux d’inflation de DOGE compensait cela. Il a déclaré que la nouvelle offre de Dogecoin est distribuée, ce qui la place dans une position plus élevée par rapport à Bitcoin en termes de monnaie omniprésente.

Dans une FAQ publiée par un membre de l’armée doge en avril, ces affirmations donnent l’impression d’un actif très concentré.

« 65% de tous les Dogecoins sont conservés dans seulement 98 portefeuilles à travers le monde. Un seul portefeuille contient 28% de tous les Dogecoins, 5 portefeuilles contrôlent 40% de l’ensemble de l’offre dogecoin. Ces 100 personnes contrôlent l’ensemble du marché des dogecoins de 40 milliards de dollars. J’aime Doge mais AF risqué”

Jeudi, l’investisseur milliardaire, dans un effort vif pour continuer à promouvoir Dogecoin, a déclaré que son club offrirait des ventes avec des “tarifs spéciaux” pour ceux qui paient avec la pièce meme.