Trop de courses font que les Grands Prix « ne sont plus spéciaux »

Sebastian Vettel pense que la Formule 1 risque de diluer l’occasion d’un grand prix avec l’extension continue du calendrier.

La Formule 1 a publié un calendrier pour 2022 qui comprendra 23 manches, un nombre record de week-ends de course pour la série.

Et les points de vue sont mitigés, certains appelant à la prudence pour s’assurer que le personnel de course ne souffre pas d’épuisement professionnel, tandis que d’autres sont complètement derrière le plan.

Le calendrier pourrait bien s’allonger à nouveau dans les saisons à venir, avec pas moins de 25 courses mentionnées, mais Vettel n’est pas trop enthousiaste.

Son appréhension vient d’abord d’une crainte de la charge de travail du personnel de l’équipe, alors qu’il s’inquiète également qu’un grand prix puisse perdre son pouvoir de star s’il continue d’être ajouté à une saison.

« Je pense que je suis arrivé quand la Formule 1 était dans une sorte de phase de transition. Par rapport aux années précédentes, il n’y avait pas autant de tests. Et il y avait de plus en plus de courses », a déclaré le pilote Aston Martin à Motorsport-Total.com.

« Maintenant, ce n’est que mon avis et ça ne vaut rien, mais je pense que nous ne devrions pas avoir autant de courses. Il y a plusieurs raisons à cela.

« D’une part, il y a peut-être trop de courses pour les gens qui veulent les voir. Ce n’est plus spécial quand il y en a autant.

« Deuxièmement, je les plains… Nous, les pilotes, sommes du bon côté des choses. Nous pouvons arriver le mercredi soir et, si nous trouvons un vol, repartir le dimanche soir. Mais l’équipe a beaucoup plus de stress. Ils arrivent le lundi ou le samedi de la semaine précédente, installent le garage, préparent les voitures. Et puis ils doivent tout emballer à nouveau, le renvoyer et le préparer à l’usine.

« Donc, pour eux, c’est essentiellement un travail où vous êtes occupé tous les jours de la semaine et presque tous les week-ends, vous n’avez donc pas de temps pour vous-même. A l’heure où les gens prennent de plus en plus conscience qu’ils ont aussi une vie et que la vie n’appartient pas à l’employeur…. Oui, je pense qu’il est essentiel que nous continuions comme ça, qu’il y ait de plus en plus de courses.

« Je sais que ce n’est pas dans ma sphère d’influence. Et bien sûr, il y a d’autres intérêts.

« Mais nous devons nous assurer que les gens trouvent un équilibre entre leur vie à la maison et le temps qu’ils passent sur la route. Cela devrait être un nombre de courses qui soit durable pour que vous gardiez votre passion pendant de nombreuses années et que vous ne soyez pas épuisé après deux ou trois ans.