“ Trop de faux RP ”: Rahul Gandhi dit qu’il y a beaucoup de choses communes entre PM Modi et les ventilateurs PM Cares défectueux

Poursuivant sa barbarie contre le Premier ministre Narendra Modi, le chef du Congrès Rahul Gandhi a critiqué aujourd’hui le Premier ministre au sujet de la fourniture de ventilateurs défectueux aux États dans le cadre du fonds PM Cares. «Il y a beaucoup de choses communes entre le ventilateur PM Cares et le PM lui-même: trop de faux RP, ne faites pas leur travail respectif, nulle part en vue en cas de besoin!» Gandhi a déclaré dans un tweet.

Il y a beaucoup de points communs entre le ventilateur PMCares et le PM lui-même: – trop de faux RP

– ne faites pas leur travail respectif

– nulle part en vue en cas de besoin! – Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 17 mai 2021

La question concerne les préoccupations soulevées par le Pendjab et le Maharashtra au sujet du fonctionnement des ventilateurs qui leur sont fournis par le Centre. Ils ont affirmé qu’ils avaient reçu des ventilateurs défectueux et que les appareils étaient inutilisés.

Le gouvernement du Pendjab a affirmé que sur 320 ventilateurs reçus dans le cadre du PM Cares Fund, plus de 90% étaient défectueux. Il a été révélé par le Dr Raj Bahadur, conseiller professionnel du comité de réponse et d’approvisionnement Covid-19 de l’État.

Le chef du Congrès du Maharashtra, Sachin Sawant, a également déclaré que les ventilateurs fournis dans le cadre du PM Cares Fund à l’hôpital médical du gouvernement d’Aurangabad étaient inutiles car même les techniciens de l’entreprise ne pouvaient pas les réparer. Le parti a également déclaré que c’était une arnaque.

«Nous exigeons une enquête au niveau de l’État sur tous les ventilateurs fournis par le centre au Maharashtra. Le temps et l’argent public gaspillés par le biais du PM Cares Fund sont impardonnables. Le gouvernement Modi a obligé toutes les entreprises à faire un don dans ce fonds opaque. On a vu que les informations sous RTI ne peuvent pas être recherchées », a déclaré Sachin Sawant.

Breaking News – Le Comité d’experts médicaux nommés par le Govt Medical College Aurangabad a trouvé tous les ventillateurs fournis sous #PMCares à l’institution inutiles. Selon leur rapport, même les techniciens de l’entreprise ne pouvaient pas les réparer. C’est une grosse arnaque. pic.twitter.com/201QuEqoow – Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) 14 mai 2021

Cependant, le Centre a écrit aux États pour leur demander de recalibrer les paramètres des machines en fonction de leur emplacement géographique, de vérifier la pression d’O2 et de changer régulièrement les éléments clés tels que les capteurs de débit et les capteurs d’oxygène. Il a déclaré que les États ne prenaient pas ces mesures nécessaires pour maintenir les ventilateurs en fonctionnement et vider les appareils.

