Trop de favoritisme pour le Celta

27/09/2021

Act à 11:31 CEST

pari

C `est vrai que Grenade de Robert Moreno n’a pas bien commencé la saison, mais le Celta de Vigo ne doit pas non plus tirer de roquettes. Le salut en Liga Santander va être très combattu et tout indique que ces deux équipes se battront pour cela jusqu’au dernier moment.

Le Celta de Vigo commence comme favori selon les cotes. Ils n’ont perdu qu’un de leurs 13 derniers matches contre Grenade en Liga (7V 5E), même s’il faut noter qu’ils ont subi deux expulsions (Jorge Sáenz et Fran Beltrán). Que les célestes remportent la victoire, c’est pour [1.66].

Les grenade Il a marqué trois points jusqu’à présent et ne connaît toujours pas la victoire. Le Celta, quant à lui, a gagné un match et accumule quatre buts dans son casier. L’égalité semble claire et c’est pourquoi le grand favoritisme du céleste n’est pas justifié. Que Grenade gagne ou fasse match nul le choc est payé à [2.2].

Maintenant, c’est vrai que le Celta vient de la victoire et ça fait monter le moral comme de l’écume. Avec sa victoire 0-2 contre Levante, le Celta de Vigo a mis fin à une séquence de six matchs sans victoire en Liga (1E 5D). Dans ce match, deux des trois équipes avec le moins d’efficacité aux tirs au but cette saison en Liga (Grenade, 34,3% et Celta de Vigo 31,6%, seulement dépassé par Getafe : 24%) font face à moins de 2, 5 les buts sont payés à [1.85].

Quant aux noms propres, Iago Aspas est toujours le footballeur qui fait les couvertures à Vigo. Après avoir marqué lors de ses cinq premiers matchs contre Grenade en Liga (six buts au total), n’ont réussi à marquer lors d’aucune de leurs quatre dernières rencontres avec les Grenadiens dans la compétition. Qui voit la porte ce lundi est payé à [2].