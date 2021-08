Trop de mégapixels : Xiaomi 12 Ultra pourrait avoir un appareil photo 200MP et plus

Xiaomi peut être l’une des sociétés de téléphonie les plus innovantes au monde, mais cela implique à parts égales de « nouvelles fonctionnalités révolutionnaires » et des « extras étranges dont nous n’avons pas besoin » – par exemple, le téléphone haut de gamme Xiaomi 12 pourrait avoir un Appareil photo 192MP ou 200MP.

Cela vient de la populaire station de chat numérique, publiée sur la plate-forme de médias sociaux chinoise Weibo, qui a déclaré “avec une machine d’ingénierie minimale, c’est deux cent millions de pixels”. Ne vous inquiétez pas, vous ne devenez pas fou – c’est juste mal traduit automatiquement du chinois. Cela signifie essentiellement que l’appareil photo du téléphone sera d’au moins 200MP.

Comment savons-nous qu’ils font référence au Mi 12 Ultra ? Eh bien, le message est venu après un autre message lié à Xiaomi, et de nombreux commentateurs du message ont discuté de Xiaomi comme si le texte initial le confirmait – peut-être qu’il y a quelque chose dans le message qui n’a pas bien été traduit automatiquement.

Si vous avez du déjà vu en ce moment, nous avons en fait signalé une fuite très similaire dans le passé, qui provenait également de cette source, mais il s’agissait du Xiaomi 12 standard, pas de l’Ultra. Vraisemblablement, le leaker a maintenant de nouvelles informations.

Cette rumeur initiale suggérait que le combiné aurait un appareil photo 192MP ou 200MP, et il est possible que cette dernière spécification ait été simplement arrondie à partir de la première et ne fasse pas référence à deux possibilités distinctes.

Digital Chat Station, dans le nouveau post Weibo, poursuit « les deux autres [members of the Mi 12 range] sont grands avec un périscope haut de gamme 50mp, 5x avec un super-téléobjectif ultra grand angle de haute qualité et de haute qualité “, ce qui suggère que le Mi 12 et le Mi 12 Pro pourraient hériter d’un réseau de caméras similaire au Mi 11 Ultra.

Si quoi que ce soit, cette rumeur ajoute du crédit à l’idée que l’une des séries Xiaomi 12 aura un appareil photo à très haute résolution, bien que nous ne sachions toujours pas lequel. Oh, et vous vous demandez pourquoi nous l’appelons le Xiaomi 12, pas le Xiaomi Mi 12 ? Eh bien, c’est parce que l’entreprise a récemment changé la façon dont son système de nommage fonctionne.

Analyse : trop de mégapixels

Il y a trois raisons principales pour lesquelles une marque de smartphones utiliserait un capteur principal à très haute résolution sur ses appareils – celles-ci peuvent et ont été utilisées pour justifier la poignée d’appareils photo 108MP que plusieurs marques utilisent.

Tout d’abord, il prend des photos en très haute résolution que vous pouvez ensuite recadrer dans la salle de montage pour recadrer les clichés que vous prenez. Cela double pour le zoom numérique, qui fait la même chose mais sur l’interface utilisateur de l’appareil photo.

Deuxièmement, il permet le regroupement de pixels. C’est à ce moment que les pixels du capteur se combinent pour capter plus de lumière et donc prendre des clichés colorés et mieux voir dans les zones sombres – un 108MP permet un binning 9-en-1 de pixels à 12MP snaps, et un vivaneau 192MP faciliterait un binning 16-en-1 aux photos 12MP.

Troisièmement, cela donne à une marque de téléphone le droit de se vanter et une liste de spécifications gonflée. Un appareil photo 108MP ou 192MP serait idéal à des fins publicitaires, pour faire savoir aux acheteurs « c’est un téléphone haut de gamme ! » et pour différencier l’appareil de la concurrence.

Ces raisons fonctionnent toutes pour les snappers 108MP, mais combien sonneront vrai pour un capteur 192MP époustouflant ? Seul un photographe professionnel utiliserait vraiment cet appareil photo haute résolution, et il reste à voir pourquoi, ou si, les consommateurs en général devraient ou se soucieraient d’une telle fonctionnalité.

La plupart des acheteurs se soucieraient vraisemblablement d’un excellent logiciel de photographie de post-traitement, de batteries longue durée et de beaux écrans de plus de 192 MP, mais ce n’est pas tout à fait ainsi que fonctionne le marché concurrentiel des téléphones. Les marques ont besoin d’en proposer toujours plus, même si ce n’est pas strictement utile.

“Qui a vraiment besoin de X” a été quelque chose que les gens disent chaque fois qu’un nouvel appareil ou une nouvelle technologie est présenté, et un tel sentiment vieillit rarement bien. J’espère donc que Xiaomi pourra nous prouver que 192MP ou 200MP sont vraiment utiles sur un smartphone – mais jusque-là, nous sommes sceptiques.