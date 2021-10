Trop de pertes d’un coup pour oublier

17/10/2021 à 21h20 CEST

Carles Rosell

Nous sommes encore en octobre et les choses ne vont pas bien. Míchel reste en fonction, même si le crédit de l’entraîneur s’épuise. Votre équipe, joue un bon ou un mauvais match, n’est pas capable de gagner. L’inertie négative est allongée et après avoir perdu samedi les alarmes restent allumées. Sur les 30 premiers points, seuls 8 ont été ajoutés. Cela faisait une décennie que ça avait si mal commencé.

En 2011, encore pire. Il y avait 7 points dans cette même période de temps. Bien sûr, ils n’ont pas perdu autant de matchs qu’aujourd’hui. Il y a déjà six défaites. Contre Ponferradina (2-1), Sporting (1-2), Malaga (2-0), Almería (1-2), Lugo (1-0) et Huesca (1-3). Dans Second, la dixième journée ne s’est pas terminée avec une demi-douzaine de faux pas depuis 1958.

Et que s’est-il passé alors ? Quoi l’équipe est tombée et il a fallu cinquante ans pour revenir dans la catégorie argent. Mauvais présage et jeudi, l’occasion au stade d’Anduva de réorienter la situation.