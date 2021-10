Trop de Shakur pour trop peu de Hareng, en sera-t-il de même avec Valdez ?

Shakur Stevenson a battu Jamel Herring par TKO au 10e round d’un combat qu’il a dominé du début à la fin et est le nouveau champion WBO à 130 lbs. Maintenant, Oscar Valdez se profile à l’horizon. S’agira-t-il d’un autre tour de Shakur ou d’une histoire très différente? Nous l’analysons dans la vidéo.

Ce samedi peut être considéré comme l’une des meilleures présentations de l’ancien médaillé d’argent olympique. Son escrime, sa vitesse, sa précision et son contrôle du combat étaient écrasants pour un hareng qui était dépassé, frustré et ne pouvait pas faire grand-chose, à part prolonger sa survie en salissant le combat, en allant au combat et quelques coups illégaux. Mais cela ne l’atteignit pas.

Désormais, tout le monde demande à Stevenson d’unifier les titres avec le monarque de la WBC, Oscar Valdez, mais il ne semble pas facile de s’entendre dans l’immédiat, malgré l’intérêt de Valdez lui-même. Dans la vidéo, nous analysons cette possibilité et même ce qui pourrait arriver dans ce combat.