Trop d’excitation a conduit au crash “ idiot ” de Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda dit que «l’erreur idiote» qui l’a vu sortir de Q1 a été causée par trop d’excitation de sa part.

AlphaTauri ont semblé solides tout le week-end, terminant avec au moins un pilote dans le top 10 à chaque séance d’essais, et les deux voitures étaient largement attendues pour se qualifier en Q3 en qualifications.

Cependant, le désastre a frappé lorsque Tsunoda a perdu le contrôle alors qu’il se dirigeait vers le virage lors de son premier tour volant en Q1 et s’est écrasé contre les barrières en arrière, détruisant l’arrière de sa voiture et mettant fin à ses chances de se rendre pour la première fois aux tirs au but.

En réfléchissant à l’incident, le pilote japonais a déclaré qu’il poussait trop fort et s’est emporté.

«Je poussais juste trop à l’entrée, pour être honnête», a-t-il déclaré à Sky Sports F1 par la suite.

«Jusque-là, le tour était super, en fait. Je pense que potentiellement, il était facile de passer par Q1 avec un seul pneu.

«J’étais trop excité. Pour moi, c’était une erreur stupide, donc je suis vraiment désolé pour l’équipe. Vous devez vous remettre à zéro aujourd’hui et conduire la course demain. »

Il a également connu une mauvaise séance de qualification lors de la première course de la saison, partant en P12 tandis que son coéquipier, Pierre Gasly, a pris la P5.

Cependant, il a réalisé une excellente performance le jour de la course pour se frayer un chemin à travers le peloton et prendre deux points, terminant en P9.

Il est beaucoup plus difficile de dépasser à Imola qu’à Bahreïn, donc ajouter à son total de points semble un défi de taille étant donné qu’il commence dernier.

Il reste cependant optimiste et pense qu’il pourrait être aidé par de la pluie.

«Demain, il y aura peut-être des conditions différentes, de la pluie, pour essayer de m’aider un peu», a-t-il ajouté.

«Alors mettez vraiment tout cela ensemble et ne faites pas d’erreurs comme aujourd’hui. Je pense que ce sera un peu différent.

«Les conditions vont être différentes, alors je dois juste m’adapter aux conditions de demain et pousser jusqu’au bout.»

C’était un autre excellent samedi pour l’autre AlphaTauri alors que Gasly réalisait une solide performance pour remporter la P5. Il partira juste derrière Charles Leclerc et devant les deux McLaren et Valtteri Bottas.

