“Trop gros, trop fort, trop pointu” – Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk prédictions de Tyson Fury, Evander Holyfield, Dillian Whyte et d’autres grandes figures de la boxe

Anthony Joshua défend ses titres WBA (super), IBF, IBO et WBO des poids lourds ce week-end contre Oleksandr Usyk.

La paire s’affronte au Tottenham Hotspur Stadium le samedi 25 septembre et le vainqueur est presque assuré de passer au combat pour le titre incontesté contre le vainqueur de Tyson Fury et Deontay Wilder.

Anthony Joshua a une tâche difficile devant lui à Oleksandr Usyk

Joshua est le champion poids lourd unifié en titre, mais il affronte un homme qui est un autre médaillé d’or olympique, qui est invaincu et qui était le champion incontesté des cruiserweight du monde.

Beaucoup considèrent ce combat comme le plus difficile de Joshua à ce jour – Eddie Hearn inclus – alors voyons ce que les plus grands noms de la boxe pensent qu’il se passera lorsque deux boxeurs de classe mondiale se heurteront à leur apogée ce samedi.

Tyson Fury (champion poids lourd WBC)

Fury a déclaré à Seconds Out: «Je ne crois pas qu’Usyk soit un poids lourd pour un.

«Je pense que c’est un cruiserweight gonflé qui se bat avec les poids lourds.

« À mon avis, Derek Chisora ​​a battu Oleksandr Usyk ; il a certainement lutté avec Derek Chisora ​​et Joshua est un homme beaucoup plus grand et plus fort que Derek.

“Je pense qu’il [Joshua] traverse Usyk.

“Les gens essaient de le construire comme un combat effrayant, mais il n’avait pas le pouvoir d’arrêter des cruiserweights comme Mairis Briedis ou quiconque d’autre qu’il a combattu.”

Prédiction : Joshua gagne

Le vainqueur de Joshua v Usyk pourrait affronter Tyson Fury l’année prochaine.

Dillian Whyte (poids lourd)

Whyte a déclaré sur 5 Live Boxing: «Je pense que c’est un grand combat, mais à mon avis personnel, je pense que Joshua l’arrêtera au cours des cinq, six ou sept premiers tours.

«J’espère qu’il revient à l’ancien lui et commence à faire pression sur Usyk et à être le gars le plus gros et le plus fort et commence à le soutenir et commence à le frapper avec des trucs tôt. Je pense qu’il peut faire le travail plus tôt.

Prédiction : Joshua gagne

Le « Bodysnatcher » a ses propres ambitions pour le titre mondialMatchroom

Frank Warren (promoteur de boxe Hall of Fame)

«Anthony Joshua doit être le favori pour le combat. C’est le plus gros gars et c’est un plus gros puncheur.

“Cela dit, s’il ne se débarrasse pas de lui, et s’il est toujours là après cinq ou six rounds, alors ça arrive à la fin du combat, si ça dure 12 rounds, j’aimerais qu’Usyk prenne la décision car pour y arriver, il va devoir l’expédier.

«Il l’a prouvé au cruiserweight. Il était fantastique et il a fait sa marque dans cette division de poids. C’était un super cruiserweight.

Prédiction : 50/50

Chris Eubank Jr (ancien champion des deux poids)

“Usyk est extrêmement intelligent et peut certainement boxer, il l’a montré chez cruiserweight. Mais je ne pense pas qu’il ait la taille pour battre quelqu’un comme Anthony.

«Et Anthony a montré qu’il était aussi intelligent, il l’a démontré lors du match revanche avec Ruiz où il a vraiment bien boxé.

“Donc, personnellement, j’aimerais qu’Anthony gagne ce combat.”

Prédiction : Joshua gagne

John Fury (père de Tyson et Tommy Fury, entraîneur de boxe)

Il a déclaré à Boxing Social : « Usyk ne pourra pas frapper assez fort pour le déranger car il est trop petit. Il passera tout droit.

«Je pense qu’AJ l’arrêtera plus rapidement que quiconque. Je pense qu’AJ le traversera directement. Je fais.

« On est un cruiserweight, on prend du volume. Et s’il se gonfle pour essayer de le rencontrer de front, oubliez ça. C’est pourquoi il y a des catégories de poids, n’est-ce pas. Un bon grand bat toujours un bon petit. Et AJ est un bon gros.

Prédiction : Joshua gagne

John Fury se range du côté d’Anthony Joshua

Sergey Kovalev (ancien champion des mi-lourds)

Il a posté sur les réseaux sociaux : « Usyk vaincra Joshua à 10 000 %. Placez vos paris.”

Prédiction : Victoire d’Usyk

David Haye (ancien champion cruiserweight et poids lourd)

S’adressant à SecondsOut: “AJ assomme Usyk de manière très concluante. Gauche, droite, jab, croix droite qui met Usyk à terre ou dehors, et puis c’est fait.

« Cent pour cent en six rounds. S’il dépasse six tours, c’est parce qu’AJ veut qu’il dépasse six tours.

Prédiction : Joshua gagne

Tony Bellew (ancien champion cruiserweight)

« Venez aux tours sept, huit et neuf, il va découvrir pourquoi il n’est pas un vrai poids lourd.

« Je pense que la vitesse, la puissance et la persévérance d’Anthony Joshua seront ce qui rattrapera Oleksandr Usyk.

« J’aimerais qu’il arrête de se battre avec mes amis parce que je veux le soutenir ! Je suis un grand admirateur de lui et j’ai tellement de respect pour le garçon, mais il continue de se battre avec mes amis donc je ne peux pas le soutenir.

Prédiction : Joshua gagne

Usyk a finalement pris sa retraite Bellew.

Johnny Nelson (légende des poids lourds)

“J’ai toujours été un grand fan d’Anthony Joshua, ça n’a jamais été caché”, a déclaré Nelson à Sky Sports.

«Je suis un fan d’Oleksandr Usyk parce que chez cruiserweight j’ai dit:« Ce gars est l’héritier présomptif. Je pouvais le voir passer au poids lourd et faire une énorme impression comme Evander Holyfield à l’époque. Mais c’est un style de combattant différent.

“Je voyais [Usyk’s] introduction à la division des poids lourds et j’étais déçu – et c’est un bon combattant, un excellent pedigree », a poursuivi Nelson. «Meilleur pedigree qu’Anthony Joshua en tant qu’amateur au moins.

« Je pense qu’Anthony Joshua sera bien trop gros, bien trop fort, bien trop vif et bien trop agressif. Et Usyk doit dépendre de son style peu orthodoxe pour essayer de dérouter Anthony Joshua pour traverser ce combat.

«Ce n’est pas un combat facile. Donc, si quelqu’un essaie de dire que c’est un accord conclu, ce n’est pas un accord conclu. C’est un combat difficile pour Anthony Joshua.

Prédiction : Joshua gagne

Joe Joyce (poids lourd)

«Je pense que c’est un combat difficile, mais je pense que Joshua va probablement gagner. Usyk a définitivement quelques tours dans son sac, alors j’ai hâte de voir comment ça se passe.

Prédiction : Joshua gagne

Ebanie Bridges (poids coq féminin)

«Je pense que ce sera probablement, du point de vue des compétences, le combat le plus difficile qu’AJ ait jamais eu. Mais je pense juste qu’AJ va être trop gros et trop fort pour Usyk.

«Même s’il est très, très habile et un combattant très habile, je pense qu’AJ va s’en sortir avec ça. Il va le briser avec les coups lourds.

Prédiction : Joshua gagne

Bridges est 6-1 (3 KOs)Matchroom

Daniel Dubois (poids lourd)

«Je suis en faveur de Joshua. Je pense que ça va être un bon combat. Les deux sont des combattants de haut niveau, vous ne pouvez donc pas simplement dire « Joshua » ou autre. je

“Ça va être un combat de haut niveau.”

Prédiction : Joshua gagne

Joseph Parker (ancien champion des poids lourds)

“J’ai l’impression qu’Usyk va être une grande menace. Juste avec ses antécédents, mais il était le champion du monde unifié et il n’a pas connu de défaite.

«En tête dans ce combat, il va avoir la meilleure préparation et tout faire correctement. Les deux gars vont tout faire correctement. Je pense juste qu’avec la taille, la portée et la puissance de Joshua, il pourrait prendre le dessus sur Usyk.

«Beaucoup de gens appellent cela un combat 50/50, et les gens ne seront pas surpris si Usyk gagne le combat. Je pense qu’il y a un arrêt, je ne sais pas qui. Je penche pour Joshua.

Prédiction : Joshua gagne

Evander Holyfield (légende des poids lourds)

« Combat difficile. Avec Anthony Joshua, dur combat. Il était un cruiserweight, maintenant il devient poids lourd et la seule façon de le faire est de combattre un poids lourd et il en combat un bon, donc ça va être difficile.

« Je l’ai fait et je crois qu’il peut le faire. Tout est question de confiance, si vous faites ce qu’il faut, vous gagnez.

Prédiction : Joshua gagne

Evander Holyfield a récemment combattu à nouveau mais a subi une perte rapide.

George Groves (ancien champion des super-moyens)

“Techniquement, Usyk est brillant”, a déclaré Groves au podcast 5 Live Boxing.

«Il a montré cela en unifiant la division cruiserweight dans de grands combats et je pense qu’il pourrait être le test le plus difficile de Joshua à ce jour. C’est le premier combat où je ne serais pas surpris si Joshua était battu.

“Josué a combattu [Wladimir] Klitschko et été avec Joseph Parker et a également été battu [by Andy Ruiz] et le seul point d’interrogation pour Usyk est : est-il assez grand pour rivaliser avec AJ ?

« Si Usyk maintient un rythme élevé et fait rater Joshua avec beaucoup de tirs, cela fonctionnera à l’avantage d’Usyk car il a probablement un meilleur moteur.

“Joshua est un athlète phénoménal avec une puissance de frappe et une force énormes, mais a tendance à se fatiguer si le rythme est inconfortable pour lui.”

Prédiction : 50/50

Carl Froch (ancien super-moyen super)

“A-t-il répondu aux questions pour moi de dire:” Usyk appartient à Tyson Fury, ou à Anthony Joshua, ou même à quelqu’un comme Deontay Wilder? ” Je ne suis pas si sûr que ce soit le cas », a déclaré Froch à Sky Sports Box Office après qu’Usyk ait affronté Dereck Chisora.

«Je pense qu’il aurait du mal. Le rythme et la pression d’Anthony Joshua, et les coups combinés.

​​”Un poids lourd encore plus gros, plus lourd, plus solide et plus frais comme AJ – et il réussit des tirs plus efficaces sur la cible. Je ne sais pas si cela a répondu aux questions pour moi. Je ne le place pas parmi les trois meilleurs poids lourds du monde.

Prédiction : Joshua gagne

Carl Froch est une légende de la boxe britanniqueGETTY

Michael Hunter (poids lourd, ancien adversaire d’Usyk)

«Je pense qu’il battrait Joshua, sans aucun doute. Je pense qu’il l’outboxerait et le battrait aux points très facilement… Même en Angleterre. Ce gars a beaucoup d’expérience. Même si ces gars sont très gros, nous sommes habitués à nous battre contre des gros gars. »

Prédiction : Victoire d’Usyk