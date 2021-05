Trop peu trop tard, Whitmer annule l’ordre qu’elle a été surpris en train de violer le week-end dernier – RedState ⋆ .

Je suis maintenant convaincu à 100% que le 49e gouverneur de l’État du Michigan, Gretchen Whitmer, est en train de troller tout l’État et de défier quiconque de l’arrêter. Vraiment.

Si vous êtes un drogué politique, il est étonnant de voir comment cette dame roule.

Comme je l’ai écrit ici à RedState hier, Whitmer a organisé un événement juste un jour après avoir présenté des excuses pour avoir enfreint ses propres règles COVID. La gouverneure du Michigan canalise son Gavin Newsom intérieur, enfreint ses propres règles COVID dans un bar avec des amis. Cet événement chez un fabricant de meubles a donné à la presse la première chance de lui demander pourquoi elle avait enfreint ses propres règles.

Elle ne répondit que de la manière qu’elle pouvait.

Journaliste: Pensez-vous que Landshark [The restaurant she was at with her pals violating her own order] devrait être condamné à une amende pour avoir enfreint votre politique et si non, pensez-vous que d’autres entreprises qui ont été condamnées à une amende devraient être retirées et émises par MIOSHA?

Gouverneur Whitmer: Je vais donc simplement dire ceci, j’ai fait une déclaration et j’ai écrit cette déclaration et c’était une erreur honnête et je m’en suis excusé. Je pense que nous n’avons pas spécifiquement avancé et pénalisé les entreprises qui essayaient de faire ce qu’il fallait, ce sont celles qui ont bafoué et mis la sécurité des gens en danger qui est la plus préoccupante. Je ne sais pas s’il y a beaucoup plus à ajouter pour le moment. D’autres que ces anciens Spartiates, si vous êtes un Spartiate pour la vie maintenant, devraient savoir que c’est maintenant un restaurant et qu’ils ont de très bonnes pizzas.