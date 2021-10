« Trop souvent, les qualifications de Sergio Perez le rendent redondant »

Les mauvaises qualifications de Sergio Perez, du moins par rapport à celles de Max Verstappen, l’ont trop souvent laissé « superflu » pour aider son coéquipier.

Cela, cependant, n’était pas le cas en Turquie, a déclaré l’ancien pilote de F1 devenu expert Jolyon Palmer.

Lors de sa première saison avec Red Bull, Perez a trop souvent été incapable de remplir le rôle de mitrailleur arrière pour son coéquipier Verstappen alors que le Néerlandais affronte Lewis Hamilton pour le titre mondial.

Devant affronter les deux pilotes Mercedes en tête du peloton, Verstappen a par le passé exprimé sa frustration d’être seul au combat.

Perez, cependant, s’est montré à la hauteur dimanche en Turquie.

« Perez a effectué une course graveleuse au bon moment », a écrit Palmer dans sa chronique F1.com, « revenant sur le podium pour la première fois en huit courses.

«La vraie force de Perez dimanche était sa lutte roue contre roue, en particulier pour garder un Lewis Hamilton en charge à distance.

«Trop souvent récemment, les mauvaises performances de qualification de Perez l’ont rendu inutile pour aider le combat de Verstappen avec Hamilton le dimanche.

« Cela aurait encore été le cas en Turquie, le Mexicain n’ayant décroché qu’une septième place en qualifications samedi.

« La différence ici, bien sûr, était que Hamilton devrait le dépasser alors qu’il était le plus rapide en qualifications, en raison de sa pénalité sur la grille. »

Devançant Hamilton, Perez avait un travail ce jour-là et c’était de retarder la progression du pilote Mercedes.

Il l’a fait, s’engageant même dans une bataille roue contre roue dans laquelle Palmer estime que Hamilton savait qu’il était contre un conducteur qui était prêt à « tout risquer » ce jour-là.

« Là où il a le plus excellé, c’est en endommageant la course d’Hamilton, ce qu’il semblait clair qu’il avait l’intention de faire par la façon dont il s’est battu pour garder le Britannique derrière lui, quand à quelques reprises au combat, il a semblé que la place était perdue.

« Hamilton avait facilement dépassé une série de voitures de milieu de terrain au début, et même Yuki Tsunoda – qui l’a retenu pendant un certain temps – n’a pas offert la plus grande résistance lorsque Hamilton a finalement décidé de bouger.

« Alors que Hamilton a rattrapé Perez, il a été accueilli par un pilote avec un état d’esprit très différent. Un pilote prêt à tout risquer dans sa course pour retenir une Mercedes qui à ce moment-là était clairement plus rapide.

« Dans les virages 12 et 1, Hamilton avait presque une longueur d’avance sur la zone de freinage lorsque Perez l’a renvoyé à l’intérieur sur la partie la plus humide de la piste pour tenir le coup, et pendant que le Mexicain était pressé – jusqu’au stand. l’entrée et même de l’autre côté de la borne dans le virage 14 – il a gardé le pied dedans et a refusé de céder.

« Souvent en Formule 1 de nos jours, cela peut sembler futile lorsqu’un pilote s’accroche à une position pour la vie contre une voiture qui est beaucoup plus rapide et avec une bonne partie de la course à parcourir, mais le combat de Perez en valait vraiment la peine. «

L’ancien pilote pense que c’est la différence entre un podium et la P5 que Hamilton a obtenu ce jour-là.

« Si Hamilton avait réussi le dépassement, il aurait pu s’en prendre à Leclerc », a-t-il déclaré. « Il aurait également été plus ouvert aux stands avec la position sur la piste au-dessus de Perez et aurait potentiellement terminé sur le podium.

« La défense de Perez a peut-être permis à Verstappen de gagner cinq ou six points supplémentaires au moment où Mercedes n’a pas réussi à faire des incursions dans le reste de la course.

« Avec le championnat si finement équilibré avec seulement six courses restantes, le rôle du deuxième pilote pourrait être crucial, et ils ont des compétences presque opposées. »