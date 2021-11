Trop tôt? Internet voit courir sur les noms de domaine anticipant l’offre de Youngkin à la Maison Blanche

Cela n’a pas pris longtemps.

Les organes de presse avaient à peine commencé à convoquer les élections au poste de gouverneur de Virginie en Virginie pour l’homme d’affaires républicain Glenn Youngkin avant qu’un certain nombre d’experts et d’agents politiques ne commencent à spéculer sur une éventuelle candidature de la Maison Blanche dans un avenir proche.

Mais le marché des noms de domaine Internet était même en avance sur ces planificateurs politiques avancés.

Au cours des dernières semaines, un certain nombre de noms de domaine ont été arrachés, dont GlennYoungkin2024.com, GlennYoungkin2028.com, GlennYoungkin2032.com, AmericaRunsonYoungkin.com, et faites attention ici : DeSantisYoungkin2024.com.

En ramenant des électrices de banlieue dans le giron du GOP et en faisant appel aux indépendants tout en motivant les électeurs ruraux de Trump à se présenter, Youngkin, un inconnu politique lorsqu’il a commencé sa campagne l’année dernière, a provoqué un bouleversement renversant contre l’ancien gouverneur Terry McAuliffe.

Youngkin a mené un ticket qui a balayé les courses pour les trois principaux bureaux de l’État de Virginie, où les républicains n’avaient pas remporté d’élections dans tout l’État depuis 2009. Le GOP a également renversé la Chambre des délégués, transformant une majorité démocrate 55-45 en républicain 52-48 avantage.

Avec une faction du Parti républicain prête à s’éloigner du polarisant Donald Trump en 2024 (en plus d’une faction plus large qui ne s’enthousiasme que pour Trump), certains, comme le chroniqueur du New York Times Ross Douthat, n’ont pas perdu de temps à faire flotter avec sympathie Youngkin comme un éventuel porte-drapeau du GOP :

Pour beaucoup, le gouverneur de Floride Ron DeSantis est l’héritier logique de l’héritage politique de MAGA. Le gouverneur de l’État de Sunshine incarne un certain style de combat à la Trump qu’il a fréquemment utilisé contre les médias, ses détracteurs et l’administration Biden alors qu’il dirigeait son État à travers la pandémie de coronavirus sans détruire son économie.

Maintenant, certains yeux se tournent vers Youngkin, dont la personnalité un peu plus distinguée a fait de lui un candidat acceptable et non menaçant avec un attrait croisé dans un État à tendance bleue avec une grande population d’employés du gouvernement fédéral et d’entrepreneurs dans la banlieue nord de la Virginie de Washington, DC

Pour sa part, l’ancien président, qui a continué à laisser entendre mais pas à confirmer qu’il envisageait une candidature à la Maison Blanche en 2024, a mis à jour ses partisans à plusieurs reprises depuis mardi en soulignant son lien avec la victoire de Youngkin.

« Je tiens à remercier ma BASE d’être venu en force et d’avoir voté pour Glenn Youngkin », a écrit Trump dans une note envoyée mardi peu après 21h00. « Sans vous, il n’aurait pas été près de gagner. Le mouvement MAGA est plus grand et plus fort que jamais.

Mercredi matin, il a souligné les propos de l’animateur de radio John Fredericks, qui a déclaré : « S’il n’y avait pas Trump dans cette élection, il n’y aurait pas de Glenn Youngkin.