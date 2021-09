“Trop tôt” – Vieira demande le calme sur la star de Palace dans le cadre des discussions sur la prochaine étape

Le patron de Crystal Palace, Patrick Vieira, a demandé aux gens de ne pas se laisser emporter par la forme de Conor Gallagher.

Le milieu de terrain central a rejoint l’équipe de Vieira en juillet, grâce à un prêt d’une saison de Chelsea. Il a pris un départ brillant à Selhurst Park, impressionnant les fans avec ses performances matures.

Gallagher a ouvert son compte Palace avec deux buts contre West Ham le 28 août. Il a également enregistré une passe décisive lors de la récente victoire 3-0 sur Tottenham, au cours de laquelle le débutant Odsonne Edouard a réussi un doublé.

La forme du joueur de 21 ans a conduit à des appels pour un premier départ en Angleterre lors de la prochaine pause internationale.

Mais Vieira pense que les fans et les experts doivent faire preuve de prudence. “C’est le plus gros problème de notre monde, quand nous avons une ou deux performances, nous pensons toujours qu’il mérite un appel national et je pense toujours qu’il doit être plus cohérent dans sa performance”, a déclaré le Français.

«Je pense qu’il a des capacités mais je pense – aussi – qu’il est trop tôt pour l’appeler pour lui.

« Il doit encore s’améliorer, mais tout le mérite Chelsea parce que ce n’est pas seulement un très bon footballeur, c’est un bon être humain et c’est aussi une très bonne personne.

«Nous avons travaillé avec lui et parlé avec lui et je pense que son heure viendra.

“Mais d’abord, ce qu’il doit faire, c’est de performer de manière constante pour lui permettre d’aller plus haut au niveau international, mais il doit bien performer semaine après semaine avec nous, avec les moins de 21 ans et cela lui permettra de aller à l’équipe nationale – mais pour le moment je pense qu’il doit se concentrer sur nous.

“Comment peut-il répéter ce genre de performances qu’il a eu au cours des deux derniers matches.”

Gallagher est un international anglais U21 à dix reprises qui semble prêt pour un avenir radieux. Il pourrait même se frayer un chemin dans la pensée de Thomas Tuchel la saison prochaine, si sa belle forme persiste.

Vieira “vraiment heureuse” pour le débutant de Palace

Après la victoire sur Tottenham, Vieira a félicité Edouard pour son grand sens du but. Le Français a marqué avec pratiquement sa première touche dans une chemise Palace, envoyant un tir dans les jambes de Ben Davies et dans le coin inférieur.

Il a ensuite fait deux minutes plus tard, battant Hugo Lloris d’un tir du pied gauche.

Vieira a dit: « C’est un début de rêve pour lui. Il est entré et il y avait plus d’espace et cela lui a permis de marquer ces buts.

« Qu’il vienne et marque ces deux buts, c’est vraiment bien pour lui. Cela lui donnera confiance et plus de confiance pour bien faire pour l’équipe.

“Je suis vraiment content pour lui car cela aidera l’équipe à l’avenir.”

