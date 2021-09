Trop toxique pour les ados ? Blackburn et Blumenthal tiendront une audience sur la toxicité d’Instagram ⋆ 10z viral

Les sénateurs américains Marsha Blackburn (R-TN) et Richard Blumenthal (D-CT) convoqueront une audience bipartite pour enquêter sur les récentes allégations selon lesquelles Facebook aurait caché ses propres recherches montrant que sa plate-forme Instagram est toxique pour les adolescents.

L’audience, intitulée “Protecting Kids Online: Facebook, Instagram, & Mental Health Harms”, aura lieu le jeudi 30 septembre 2021 à 10h30, selon un communiqué de presse de Blackburn. La responsable mondiale de la sécurité de Facebook, Antigone Davis, s’est engagée à témoigner lors de l’audience, selon le communiqué de presse. L’audience fait suite à un exposé du Wall Street Journal qui aurait révélé comment Facebook a tenté de cacher des recherches démontrant que les adolescents, en particulier les adolescentes, souffrent de problèmes de santé mentale créés ou aggravés par Instagram.

« Le principe directeur de Mark Zuckerberg pour Facebook est le profit », a déclaré Blackburn dans le communiqué de presse. « La plateforme était pleinement consciente que Facebook avait des problèmes graves et préjudiciables. Le risque de suicide chez les jeunes filles a augmenté, le trafic d’êtres humains a prospéré sur le site et les cartels se sont réjouis de leurs meurtres.’ »

Blumenthal a fait écho à un sentiment similaire dans le communiqué de presse et a déclaré que l’audience de jeudi posera “‘des questions difficiles sur la question de savoir si les grandes entreprises technologiques nuisent sciemment aux gens et cachent cette connaissance'”. faire cela. « ‘Les révélations sur Facebook et d’autres ont soulevé de profondes questions sur ce qui peut et doit être fait pour protéger les gens. D’autres sociétés de médias sociaux se sont engagées à participer à d’autres audiences qui seront bientôt programmées », a ajouté Blumenthal, selon le communiqué de presse.

L’audience est la dernière étape d’un effort bipartite plus large entre Blackburn et Blumenthal, membre de classement et président du sous-comité sénatorial du commerce, des sciences et des transports sur la protection des consommateurs, la sécurité des produits et la sécurité des données. Les deux sénateurs ont tenu une audience en mai dernier sur la protection des enfants en ligne. Blumenthal et Blackburn ont également écrit à Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, une lettre en août pour demander la publication d’une recherche interne sur les dommages possibles que pourraient causer les plateformes de Facebook. Les sénateurs ont également demandé de la transparence sur la façon dont Facebook a utilisé ces recherches à des fins de promotion et de marketing.

Des recherches internes sur Facebook auraient montré que les plateformes de Facebook échouent « régulièrement » dans des domaines tels que la santé mentale des adolescents et la traite des êtres humains. La recherche Facebook 2020 aurait démontré que «[s]la comparaison sociale est pire sur Instagram », selon The Journal.

