Trop vieux? Pilotes champions de F1 âgés de 40 ans et plus | Moteur

Ce sont les pilotes qui ont été champions ou qui ont remporté une course de Formule 1 avec 40 ans ou plus au cours de l’histoire de la catégorie reine.

Fernando Alonso a eu 40 ans il y a quelques jours et beaucoup se demanderont si avant dans le Histoire de la F1 quelqu’un a remporté des victoires et est devenu champion du monde à cet âge. La réponse est oui. Les exemples sont nombreux, bien qu’ils remontent aux années 60. En fait, le plus vieux champion du monde de F1 de l’histoire avait bien plus de 40 ans et n’était ni plus ni moins que Juan Manuel Fangio, qui a remporté son cinquième titre en 1957 à 46 ans. Mais ce n’est pas le seul exemple.

Alonso est arrivé en Formule 1 en battant des records précoces que, en cours de route, des pilotes tels que Sebastian Vettel ou Max Verstappen ont dépassé, et dans cette dernière étape pour lui dans la catégorie reine, il pourrait entrer parmi les pilotes les plus âgés à remporter des victoires. ou, si tout va bien, des championnats du monde.

Tout au long de l’histoire, jusqu’à neuf pilotes ont remporté au moins un triomphe en plus de quarante ans, et pas moins de sept ils étaient champions du monde à l’âge d’Alonso ou plus.

Pilotes qui ont été champions avec 40 ans ou plus

Juan Manuel Fangio a obtenu ses cinq titres avec 40 ans ou plus. C’était d’autres fois, cela ne fait aucun doute. En fait, lorsque la Formule 1 telle que nous la connaissons aujourd’hui a été créée, le « Chueco » était en compétition depuis des décennies. Fangio a obtenu son premier titre de F1 en 1951 à 40 ans et 4 mois, le deuxième en 1954 à 43 ans et 1 mois, le troisième en 1955 à 44 ans et 22 jours, le quatrième en 1956 à 45 ans et 2 mois, et le cinquième en 1957 avec 46 ans et un mois. Ce dernier record fait de lui le plus vieux champion du monde de F1 de l’histoire.

Mais, en plus de Fangio, il y avait deux autres pilotes qui étaient champions du monde de F1 de plus de 40 ans. C’est le cas de Giuseppe Farina, le premier champion du monde de l’histoire de la F1, qui a remporté le titre à 43 ans, bien que, comme dans le cas de la star argentine, “Nino” fonctionnait depuis les années 1930.

Le troisième cas est celui de Jack Brabham, triple champion du monde de F1, qui a atteint la catégorie reine en 1955, alors qu’il avait déjà 29 ans. C’était la norme à l’époque. L’Australien est issu d’une famille modeste et a commencé à concourir avec plus de vingt ans, ce qui serait aujourd’hui impensable pour un pilote qui veut atteindre la F1.

Brabham a été champion avec Cooper en 1959 et 1960, et a ensuite remporté le titre à nouveau en 1966 avec sa propre équipe. Ce dernier championnat a été réalisé par 40 ans et 5 mois.

Les 10 titres les plus anciens de l’histoire de la F1

Pilote Nombre Année Âge 1 Juan Manuel Fangio 1957 46 ans, 1 mois et 11 jours 2 Juan Manuel Fangio 1956 45 ans, 2 mois et 9 jours 3 Juan Manuel Fangio 1955 44 ans et 22 jours 4 Giuseppe Farina 1950 43 ans, 10 mois et 4 jours 5 Juan Manuel Fangio 1954 43 ans, 1 mois et 29 jours 6 Jack Brabham 1966 40 ans, 5 mois et 2 jours 7 Juan Manuel Fangio 1951 40 ans, 4 mois et 4 jours 8 Graham Hill 1968 39 ans, 8 mois et 19 jours 9 Nigel Mansell 1992 39 ans et 8 jours 10 Alain Prost 1993 38 ans, 7 mois et 2 jours

Pilotes ayant gagné des courses à partir de 40 ans

Jusqu’à neuf pilotes ont remporté des courses de F1 âgés de 40 ans et plus. La plus ancienne victoire de l’histoire est celle remportée par Luigi Faglioli lors du Grand Prix de France 1951, à 53 ans et 22 jours. Ils sont suivis de Farina et Fangio, tous deux âgés de 46 ans. Italien Piero Taruffi il a remporté sa première et unique victoire en F1 au GP de Suisse 1952 (tenu à Bremgarten, Berne) à 45 ans et 7 mois.

Bien plus tard, en 1970, Jack Brabham a remporté sa dernière victoire dans le GP d’Afrique du Sud à 43 ans et 11 mois. Sam Hanks (Indianapolis 1957), Nigel Mansell (Australie 1994), Maurice Trintignant (Monaco 1958) et Graham Hill (Monaco 1969), sont également montés sur la plus haute marche du podium avec plus de 40 ans.

Les 10 victoires les plus longues de l’histoire de la F1

Numéro Pilote Grand Prix Âge 1 Luigi Faglioli France 1951 53 ans et 22 jours 2 Giuseppe Farina Allemagne 1953 46 ans, 9 mois et 3 jours 3 Juan Manuel Fangio Allemagne 1957 46 ans, 1 mois et 11 jours 4 Piero Taruffi Suisse 1952 45 ans, 7 mois et 6 jours 5 Jack Brabham Afrique du Sud 1970 43 ans, 11 mois et 5 jours 6 Sam Hanks Indianapolis 1957 42 ans, 10 mois et 17 jours 7 Nigel Mansell Australie 1994 41 ans, 3 mois et 5 jours 8 Maurice Trintignant Monaco 1958 40 ans, 6 mois et 18 jours 9 Graham Hill Monaco 1969 40 ans, 6 mois et 18 jours 10 Clay Regazzoni Grande-Bretagne 1979 39 ans, 10 mois et 9 jours

Cet article a été publié dans Autobild par Adrián Mancebo.