Troublant Ben Simmons, une mise à jour commerciale des 76ers émerge

Ben Simmons et les Philadelphia 76ers continuent d’être enfermés dans une impasse brutale.

Après le rejet décourageant de Philly du deuxième tour des éliminatoires de la Conférence de l’Est l’année dernière, Simmons a été jeté sous le bus par son coéquipier Joel Embiid et l’entraîneur-chef Doc Rivers pour avoir eu peur de tirer.

Cela a causé des dommages irréparables aux relations entre toutes les parties concernées.

Simmons a demandé un échange dès que possible et a promis de ne plus jouer à aucun autre jeu pour l’organisation. En raison du refus de Simmons de jouer, les Sixers ont cessé de le payer.

En attendant, les Sixers ont rejeté toutes les offres commerciales de Simmons car elles n’étaient pas assez bonnes.

Lors d’une récente apparition sur son Spotify Greenroom, la NBA à l’intérieur de Marc Stein a révélé que le sujet de Simmons et d’un échange potentiel est quelque chose dont les gens de la ligue ont vraiment cessé de se soucier.

« Je dois dire qu’après avoir passé trois jours au gymnase avec de nombreux dirigeants de la NBA, j’ai si peu entendu parler de Ben Simmons à Vegas. Juste remarquablement peu », a déclaré Stein.

« Cela illustre simplement, pour moi, à quel point les activités commerciales sont secondaires en ce moment alors que normalement, je pense que dans ce genre d’environnement, même s’il ne se passait rien avec Ben, des prédictions de Ben auraient volé autour du gym et vous n’en avez vraiment pas eu grand-chose.

Cela ne semble pas être une bonne chose pour la valeur commerciale de Simmons.

Au dire de tous, Simmons fait face à des conséquences financières légitimes en raison de son absence du terrain. Il a clairement indiqué qu’il y avait une équipe avec laquelle il préférerait atterrir, mais à ce stade, il prendra probablement n’importe quoi.

Il y a eu des discussions avec les Lakers de Los Angeles et Oklahoma City Thunder, mais jusqu’à présent, rien ne s’est concrétisé.

Entre la façon dont il a traité le personnel de l’équipe et tout le mauvais sang qui existe, il est clair qu’une réconciliation entre Simmons et les Sixers n’est pas dans les cartes.

Cela dit, un métier ne semble pas non plus se préparer.

Quelle est la solution ici ? À ce stade, c’est très flou.

