Trouble de la parole ? Découvrez Project Relate de Google

L’application Project Relate est une nouvelle tentative de Google pour rendre la technologie plus inclusive. L’application vise à permettre aux personnes ayant des troubles de la parole de communiquer plus facilement avec les personnes et les assistants numériques. Vous pouvez trouver l’application en version bêta pour le moment, et Google a besoin d’aide pour affiner la technologie.

Il y a des millions de personnes dans le monde qui ont des troubles de la parole. De multiples maladies et syndromes peuvent considérablement altérer la parole, comme la SLA, la paralysie cérébrale ou la maladie de Parkinson. De plus, les personnes qui souffrent d’un traumatisme crânien ou d’un accident vasculaire cérébral peuvent également se retrouver avec des troubles de la parole.

Google veut faciliter les choses pour les personnes dans ces situations. C’est pourquoi il a créé une nouvelle application appelée Project Relate. L’application est conçue pour permettre aux personnes ayant des troubles de la parole de communiquer plus facilement avec d’autres personnes. Cela rendra également le propre Google Assistant de Google plus inclusif, car les personnes malentendantes peuvent avoir des difficultés à émettre des commandes vocales.

Il y a trois fonctions principales de l’application Project Relate :

Ecoutez: L’application Relate transcrit votre discours en texte en temps réel. Vous pouvez ensuite copier-coller le texte dans d’autres applications ou laisser les gens lire ce que vous voulez leur dire.

Répéter: L’application va reformuler ce que vous avez dit en utilisant une voix claire et synthétisée. Cela peut être particulièrement utile dans les conversations en face à face ou même lorsque vous souhaitez énoncer une commande à votre appareil d’assistant à domicile.

Assistant: parlez directement à votre assistant Google depuis l’application Relate, afin que vous puissiez effectuer différentes tâches, comme allumer les lumières ou jouer une chanson, en toute simplicité.

Actuellement, l’application est en version bêta. Google recherche des personnes anglophones ayant des troubles de la parole pour le tester. Ces tests aideront à affiner l’application pour qu’elle fonctionne mieux pour tout le monde. Si vous êtes intéressé ou connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, consultez ce lien pour soumettre votre intérêt à Google.