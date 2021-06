Trouble for the Suns : Chris Paul, sur les protocoles Covid

Freinage possible dans la montée rapide des Phoenix Suns vers le ring. Selon Shams Charania, Chris Paul, meneur de jeu et star de l’équipe, sera libéré indéfiniment après avoir entré les protocoles de santé et de sécurité de la NBA, liés à Covid-19. De sérieux problèmes, bien qu’avec des nuances. La franchise dirigée par Monty Williams est actuellement classée pour la finale de la Conférence Ouest et attend un rival., qui viendra de la confrontation entre les Los Angeles Clippers et les Utah Jazz. Actuellement, cette série est à égalité à deux, c’est-à-dire qu’il lui reste au moins deux matchs de plus. Jusqu’ici, simple temps de repos ; Dès cette nouvelle, une bénédiction, car il est temps que Paul puisse battre les protocoles sans signifier une perte pour l’équipe sur la piste.

Pour le moment, la durée estimée de l’absence du joueur de la franchise est inconnue. Comme le soulignent eux-mêmes les médias américains, selon les circonstances médicales, les périodes d’isolement peuvent être plus courtes pour une personne vaccinée (cas de Paul), mais les détails manquent encore à être connus afin d’établir une échelle approximative.

Ce soir, les Clippers et le Jazz disputeront leur cinquième match de demi-finale. S’il y en avait un septième, il aurait lieu dimanche prochain à 21h30 (heure péninsulaire). Pour les Finales, il n’y a pas encore de calendrier, mais, en tout cas, elles auraient lieu à partir de la semaine prochaine. Voilà combien de temps, pour l’instant, les Soleils peuvent respirer sans Paul.

Ce n’est pas le premier revers que le meneur a subi tout au long des séries éliminatoires actuelles. Dans la cravate contre Les Lakers de Los Angeles, au premier tour, ont subi une blessure à l’épaule qui, par moments, a fait penser au pire. Il s’est rétabli et, bien qu’il ait montré des signes de douleur lors de plusieurs matchs ultérieurs, il signe une dernière phase à encadrer. À 36 ans, il affiche en moyenne 15,7 points, 8,7 passes décisives et 4,1 rebonds par match., avec des pourcentages de films (50,9 / 44,4 / 91,2), dans les 10 matchs auxquels les Suns ont joué jusqu’à présent.

Sur le plan personnel, la circonstance représente un nouveau revers dans une carrière marquée par des obstacles dans les moments les plus importants. Bien qu’il soit considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire à son poste, Paul n’a pas encore atteint la gloire ni pu la regarder dans les yeux. Chaque fois qu’il s’est approché, les mêmes fantômes sont apparus : ceux qui ont fait une apparition dans ce cinquième duel devant le tout-puissant Warrios, avec le maillot des Rockets, ou ceux qui l’ont accompagné en 2016 en playoffs avec les Clippers. Phoenix n’est pas encore à paniquer pour l’instant, mais le temps presse.