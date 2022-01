Trouble in MAGA Land: Marjorie Taylor Greene et Dan Crenshaw se disputent Trump, Covid et le porno

Peter WadeMar, 4 janvier 2022, 09:12·4 min de lectureDans cet article :

Dan Crenshaw, Marjorie Taylor Greene – Crédit : Tom Williams/CQ Roll Call/AP Images ; J. Scott Applewhite/AP Images

La querelle publique entre les représentants Marjorie Taylor Greene et Dan Crenshaw devient moche. Les législateurs républicains épris de Trump se sont pris la gorge lundi, Crenshaw suggérant que Greene est soit «un démocrate – soit juste un idiot», et Greene ripostant que Crenshaw la «harcele».

Le récent désaccord des deux membres découle des remarques faites par Crenshaw lors d’une apparition à Fox News dans laquelle il a plaidé pour que l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) intervienne et exploite des sites de test Covid-19, ce qu’elle a fait pendant l’administration Trump. Les États-Unis ont récemment signalé un nombre record de personnes infectées par le virus, entraînant une augmentation rapide des hospitalisations et des salles d’urgence débordées.

Greene, qui a fréquemment partagé la désinformation sur les vaccins et a encouru plusieurs amendes pour avoir refusé de porter un masque sur le sol de la maison, a déclaré que les tests effectués par la FEMA sont inutiles « pour vérifier les éternuements, la toux et l’écoulement nasal d’Omicron », minimisant la menace que pose le virus. — en particulier aux non vaccinés — avec sa transmissibilité accrue. Twitter a interdit Greene dimanche, citant des « violations répétées » de sa « politique de désinformation COVID-19 » après avoir tweeté une affirmation, sans preuve, selon laquelle « un nombre extrêmement élevé de décès par vaccin covid est ignoré et les mandats de vaccination forcés par le gouvernement sont augmentés ». Un jour plus tard, Greene a affirmé que Facebook avait temporairement suspendu son compte pendant 24 heures.

Avant la fermeture de son compte Twitter, Greene a tweeté que Crenshaw « doit arrêter de se prétendre conservateur, il nuit à notre marque ». Elle a également publié lundi sur son compte Instagram, accusant Crenshaw d’avoir ignoré un vote sur un projet de loi soutenu par les démocrates exigeant que les entreprises publiques divulguent leurs engagements envers les normes environnementales, sociales (droits de l’homme) et de bonne gouvernance. Le projet de loi a été adopté avec une marge d’une voix.

Répondant à Greene, Crenshaw a écrit sur son histoire Instagram: « Hé Marjorie, si suggérer que nous devrions suivre la politique de Trump au lieu des mandats de Biden vous rend fou, alors vous pourriez être un démocrate – ou juste un idiot. » Plus tard, il a posté sur son compte Instagram une image de Greene qui, selon lui, a été prise alors que le Congrès votait sur la National Defense Authorization Act (NDAA). « C’est pas toi ? » Crenshaw a écrit sur l’histoire d’Instagram, marquant Greene sur la photo, qui la montrait assise à une table avec d’autres. «C’était le moment où vous êtes allé boire quelques verres au lieu de voter sur la NDAA. Avant d’évoquer les votes manqués, vous voudrez peut-être vérifier votre propre dossier. »

Dans une réponse publiée sur Instagram, Greene a qualifié la photo de photo de « harcèlement effrayant » et a accusé Crenshaw de la « harceler » pour « co-parrainer son projet de loi Big Tech ». Elle a ensuite affirmé qu’au lieu d’arrêter la censure des médias sociaux, le projet de loi « donne en fait plus de protection aux sociétés de pornographie en ligne ».

« Non merci, Dan ! » elle a ajouté. « Nous devons nous débarrasser du porno. »

Greene fait référence à un projet de loi républicain soutenu par Crenshaw qui réformerait l’article 230, qui accorde aux entreprises technologiques l’immunité juridique pour le contenu publié par des tiers. L’article 230 a été qualifié de « l’un des outils les plus précieux pour protéger la liberté d’expression et d’innovation sur Internet » par l’Electronic Frontier Foundation. Le projet de loi soutenu par Crenshaw supprimerait cette immunité pour les plateformes qui discriminent sur la base de « raisons raciales, sexuelles, politiques ou ethniques », une réaction aux décisions des plateformes d’interdire des comptes comme celui de Greene qui répandent de la désinformation. Mais l’article 230 protège également les plateformes qui hébergent de la pornographie, ce à quoi Greene fait probablement allusion ici. Les opposants à l’article 230 ont fait valoir que la loi est trop large dans ses protections des plates-formes et permet à des contenus comme la pornographie vengeresse et la pornographie juvénile de proliférer en ligne.

Trump n’a pas pesé sur la querelle, mais plus tard lundi, il a exprimé son soutien à Greene dans une déclaration dénonçant Twitter comme « une honte pour la démocratie ». « Tout le monde devrait quitter Twitter et Facebook. Ils sont ennuyeux, n’ont qu’un point de vue radical de gauche et sont détestés par tout le monde », a déclaré Trump. « Ils sont une honte pour notre nation. Continue de te battre, Marjorie !

Cet incident récent est loin d’être la première confrontation entre Greene et Crenshaw, qui échangent des barbes depuis que Greene est entré sous les projecteurs nationaux. Peu de temps après son élection en 2020, Greene a accusé Crenshaw d’avoir un « état d’esprit de perdant » lorsqu’il a déclaré que le Parti républicain devrait « accepter les résultats définitifs » de l’élection tout en ajoutant la mise en garde qu’il « ne devrait pas être partisan de suggérer » une enquête en irrégularités électorales. Crenshaw a répondu au commentaire de « perdant » de Greene en lui disant de « commencer à agir comme » un membre du Congrès, l’accusant de « mentir volontairement » afin de « parler dur ». En décembre, il a critiqué le Freedom Caucus du parti, qui revendique Greene comme membre. Bien qu’il n’ait pas mentionné de noms spécifiques, il a déclaré que le caucus était composé d’« arnaqueurs » et d’« artistes de la performance ».

« Les artistes de la scène sont ceux qui retiennent toute l’attention, ceux que vous pensez être plus conservateurs parce qu’ils savent très bien prononcer des slogans », a déclaré Crenshaw lors d’un événement organisé par Texas Liberty Alliance PAC. « Ils savent comment réciter les lignes qu’ils savent que nos électeurs veulent entendre. »

Plus tard ce même mois, Crenshaw a déclaré à Politico que Greene n’était « pas une personne sérieuse ».

