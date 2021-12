Trouble in Paradise: Doocy frappe Psaki sur le chiffre d’affaires de Harris, crime rampant

La souche omicron du coronavirus a continué d’aspirer une grande partie de l’oxygène jeudi alors que la machine à peur des médias libéraux dominait The Psaki Show, mais Peter Doocy de Fox s’est concentré sur d’autres sujets alors qu’il s’entraînait avec l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki à propos de la crise du personnel en Le bureau du vice-président Kamala Harris et la criminalité effrénée dans les villes américaines.

Après avoir cité les changements de personnel confirmés et signalés, Doocy n’a pas perdu de temps à lancer cette question : « La vice-présidente n’est-elle pas satisfaite du personnel qu’elle a eu jusqu’à présent ou les gens ne veulent tout simplement plus travailler pour elle ? »

Psaki a également fait son travail, insistant sur le fait que « travailler sur une campagne présidentielle… et travailler la première année d’une Maison Blanche est excitant et gratifiant, mais c’est aussi épuisant et épuisant » Et ainsi « Il est naturel pour les membres du personnel qui se sont investis corps et âme dans un travail d’être prêts à relever un nouveau défi.

Après avoir ajouté qu’elle ne parlerait d’aucune annonce particulière autre que le départ de Symone Sanders et que le bureau de Harris aurait plus d’informations, Doocy a demandé si c’était « pas un cas de gros titres… et une décision… de secouer » des choses « up… pour résoudre un problème d’image. »

Psaki a clairement indiqué qu’elle n’aurait pas grand-chose d’autre à dire que de complimenter Sanders, alors Doocy a élargi les choses et plus précisément si Harris pense que son « personnel est à blâmer pour le fait qu’elle n’a fait aucun progrès significatif sur les grandes choses du portefeuille » comme l’immigration et voter.

Encore une fois, Psaki n’était pas intéressé, laissant Doocy se tourner vers le crime et citant comment « Les grandes villes sont confrontées à des vols à main armée, un nombre record de policiers ont été tués par balle cette année. »

« Que va faire le président Biden à propos de toute cette anarchie ? » se demanda-t-il.

Psaki a offert une réponse passe-partout sur le soutien de Biden à l’application de la loi et à la budgétisation d’un « financement supplémentaire », ce qui a conduit Doocy à demander ce que la Maison Blanche a attribué à ladite anarchie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait de la pandémie, Psaki a accepté, faisant valoir « beaucoup de gens l’ont dit » avec un autre des « causes profondes » étant « armes à feu et violence armée ».

Avant de passer à autre chose, Doocy a tiré une autre réponse incroyable pour expliquer pourquoi de nombreux magasins de détail ne sont plus en sécurité dans les grandes villes :

DOOCY: Mais à votre avis – alors, quand un énorme groupe de criminels s’organise et qu’ils veulent aller piller un magasin, un CVS, un Nordstrom, un Home Depot jusqu’à ce que les étagères soient propres, vous pensez que c’est à cause de la pandémie ? PSAKI : Je pense qu’une cause profonde dans beaucoup de communautés est la pandémie, oui.

Quelques minutes plus tard, le Tarini Parti du Wall Street Journal suivi sur les changements de personnel et si l’administration « s’attend ou se prépare à un roulement » et, sur la base de la réponse de Psaki, il semble bien qu’il y en aura.

NPR Tamara Keith et McClatchy Bryan Lowry étaient à l’autre extrémité du spectre, appuyant fortement de la gauche dans le cadre de la campagne des médias libéraux pour mettre en œuvre les tests Covid et les mandats de vaccins sur les vols intérieurs (cliquez sur « développer »):

KEITH: Et une question sur Covid et je sais que vous obtenez en quelque sorte des variations à ce sujet, beaucoup, mais avec les tests, les responsables de la santé publique disent, eh bien, pourquoi ne pas simplement expédier des tests, expédier ces tests rapides à chaque foyer américain. Ou pourquoi ne pas exiger des vaccins ou un test pour voler au pays ? Pourquoi ne pas aller plus loin dans la direction de – de, vous savez, la santé publique et les mandats étant donné le risque et le fait que nous nous dirigeons vers l’hiver? (….) KEITH : Pouvez-vous découvrir ce que signifie le plus implémentable ? Les contestations judiciaires vous inquiètent ? Êtes-vous inquiet, vous savez, d’un retour de flamme politique? (….) LOWRY : Je veux juste revenir sur la question des voyages aériens intérieurs qui a été soulevée il y a quelques instants. Vous avez dit qu’il n’y avait rien sur la table. Cela signifie-t-il qu’il y a des discussions actives sur une exigence de vaccin ou un autre changement en ce qui concerne les voyages aériens intérieurs? Pouvez-vous préciser à quel point cette conversation est active, si nous pouvons voir quelque chose avant – avant Noël ?

Ces gens ne s’arrêteront tout simplement pas, n’est-ce pas ?

Pour voir la transcription pertinente du briefing du 2 décembre (y compris une question sur les mandats de masque de Kayla Tausche de CNBC, un mandat de vaccin scolaire de Fox Business Network’s Edouard Laurent, et boycotter les Jeux Olympiques de Pékin de la part de VOA Patsy Widakuswara), Cliquez ici.