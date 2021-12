« Trouble Man »: Marvin Gaye va à Hollywood

Au début des années 1970, Marvin Gaye était vraiment son propre homme, ne faisant de la musique qu’à ses conditions. Surtout après le succès massif de son album phare de 1971 Qu’est-ce qui se passe, et la question non négligeable d’un nouvel accord d’un million de dollars avec Motown qui lui a donné un plus grand contrôle créatif qu’il n’en avait jamais eu. Ce que Gaye a fait ensuite, loin d’essayer de répéter le son de son dernier album, c’est de se lancer dans une bande originale de film. C’est l’histoire de Trouble Man.

Désormais en plein contrôle de la production et écrivant lui-même presque tout le matériel, Gaye a saisi l’opportunité d’écrire pour un thriller policier à petit budget mettant en vedette Robert Hooks et réalisé par Ivan Dixon. Trouble Man espérait suivre les traces de Shaft, Superfly et d’autres succès.

Si l’on se souvient peu de l’image aujourd’hui, la bande originale lui a survécu et se dresse comme une partie plutôt sous-estimée de l’œuvre de Gaye. C’est aussi le parfait changement de rythme entre les écologistes Ce qui se passe et le romantique Allons-y à peine neuf mois plus tard.

Trouble Man est sorti le 8 décembre 1972, se classant aux États-Unis l’avant-dernier jour de l’année et atteignant un sommet n ° 14 en 21 semaines. Si ce n’était rien sur la résidence de 53 semaines de What’s Going On, c’est néanmoins un album qui récompense vraiment la revisitation.

Hollywood fait signe

Après la fermeture par Motown de ses studios Hitsville à Detroit, Gaye était initialement réticent à suivre le label à Los Angeles, mais il n’a pas pu résister à l’opportunité de travailler à Hollywood. Il a déménagé définitivement à LA en 1973. Trouble Man avait Gaye affichant son talent de compositeur de jazz et de blues tout autant qu’une figure de proue de la soul, et traitant l’album et la partition comme deux entités distinctes.

Ce n’est que lors d’une réédition du 40e anniversaire en 2012 que la différence entre les deux a été pleinement appréciée. Le thème principal d’ouverture est un entraînement de style big band dirigé par un saxophone qui donne un ton confiant, et une grande partie de la partition est dans une veine instrumentale atmosphérique qui évoque certainement l’ambiance cinématographique de la journée.

Néanmoins, même dans la discipline de la musique de film, Gaye a réussi à maintenir sa série de gros singles croisés, lorsque la chanson titre atmosphérique et groovy s’est hissée au n ° 7 du Billboard Hot 100 et au n ° 4 du R&B.

