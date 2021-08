Troubles à Meghalaya suite à la rencontre d’un ex-militant ; Le domicile de CM Sangma attaqué, le ministre de l’Intérieur démissionne

in

Les autorités ont imposé un couvre-feu et arrêté l’Internet mobile dans au moins quatre quartiers de Meghala au milieu du vandalisme et des incendies criminels suite à la rencontre.

La fusillade par la police d’un ancien militant à Meghalaya a entraîné des troubles et des incidents de violence sporadique dans l’État, entraînant la démission du ministre de l’Intérieur Lahkmen Rymbui.

Pendant ce temps, les autorités ont imposé un couvre-feu et arrêté l’Internet mobile dans au moins quatre districts de l’État au milieu du vandalisme et des incendies criminels suite à la rencontre. Cela s’est produit après que des cocktails Molotov ont été lancés sur la résidence de Sangma dimanche. Aucune blessure n’a été signalée dans l’incident car la maison était vacante. Le premier ministre reste dans sa résidence officielle.

L’Internet mobile a été interrompu pendant 48 heures, à partir de 18 heures dimanche, dans les districts d’East Khasi Hills, West Khasi Hills, South West Khasi Hills et Ri-Bhoi, ont indiqué des responsables.

Des incidents égarés de vandalisme et d’incendie criminel ont été signalés, susceptibles de troubler la paix et la tranquillité publiques et de constituer une menace pour la sécurité publique, a déclaré le ministre de l’Intérieur CVD Diengdoh, citant des rapports du siège de la police.

