Troubles du sommeil chez les enfants autistes

Les troubles du spectre autistique (TSA) sont un trouble neurodéveloppemental qui touche 1 personne sur 54Selon les dernières données, une prévalence qui est déjà un problème de santé publique. L’UE et les États-Unis ont lancé des plans de financement ambitieux pour apporter des réponses sur l’origine, le diagnostic et la prise en charge des patients.

Au cours des 20 dernières années, l’augmentation est exponentielle et, dans la plupart des cas, la cause est inconnue, bien que très probablement une origine multifactorielle sur une base génétique.

Les personnes atteintes de TSA peuvent présenter de nombreux symptômes et d’intensité différente, bien qu’elles se concentrent sur problèmes de communication et de relations sociales et comportement inflexible, avec une résistance aux changements et avec des intérêts obsessionnels ou répétitifs.

En plus des symptômes «de base», il existe des troubles «comorbides» qui aggravent considérablement le trouble. Certains sont l’anxiété, l’irritabilité, une faible estime de soi, des problèmes d’alimentation ou d’intégration sensorielle ou un trouble de déficit de l’attention, avec ou sans hyperactivité (TDAH).

Le manque de sommeil nuit au fonctionnement quotidien des familles qui en souffrent et les déstabilise émotionnellement

Sans doute, Chez les enfants, l’un des troubles les plus fréquemment associés aux TSA, et qui affecte le plus la qualité de vie, sont les troubles du sommeil. On estime que 80% des enfants atteints de TSA se présentent et continuent d’en souffrir à l’adolescence et à l’âge adulte..

En général, les enfants atteints de TSA ont une latence de sommeil plus longue et ont plus de mal à s’endormir. En outre, ils se réveillent plus souvent pendant la nuit et leurs réveils sont plus longs que chez les enfants de développement standard. Il faut également dire que, chez ces derniers enfants, le sommeil s’autorégule, et chez les enfants atteints de TSA, il ne se produit que dans 8% des cas.

Ces troubles du sommeil ils affectent les enfants, en tant que patients, et leur environnement familial le plus proche. Le manque de sommeil nuit au fonctionnement quotidien des familles qui en souffrent et les déstabilise émotionnellement.

Les parents, qui ne peuvent pas s’endormir, ont des taux d’absentéisme élevés, une baisse de productivité et des pertes récurrentes; et frères et sœurs, une réduction des performances scolaires.

La prise en charge de base repose sur la promotion d’une bonne hygiène du sommeil (directives et recommandations), associée, dans de nombreux cas, à l’usage de médicaments

De la neuropédiatrie, les troubles du sommeil chez les enfants atteints de TSA n’ont pas de traitement spécifique. La prise en charge fondamentale repose sur la promotion d’une bonne hygiène du sommeil (lignes directrices et recommandations), associée, dans de nombreux cas, à l’usage de médicaments.

La mélatonine est l’option la plus utilisée en raison de son efficacité, de sa facilité d’utilisation et, surtout, de sa sécurité. Mais cela ne fonctionne pas toujours, car dans le format disponible, son efficacité chez les enfants est bonne pour favoriser l’apparition du sommeil et les premières phases, mais pas pour le maintenir tout au long de la nuit.

Pourtant, une mélatonine à libération prolongée spécifique serait nécessaire, ce qui n’est actuellement pas disponible pour la population pédiatrique. Cela prolongerait son effet et favoriserait un repos adéquat tout au long de la nuit.

Une amélioration du sommeil de ces patients bénéficierait aux symptômes de leur maladie et à la qualité de vie des enfants et de leurs familles.