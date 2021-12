troupes britanniques prêtes à évacuer l’Ukraine en cas d’invasion russe | Monde | Des nouvelles

Plus de 100 sont déployés dans un rôle de formation et de conseil auprès des forces polonaises, américaines et canadiennes. La décision d’élaborer une stratégie de sortie suit le secrétaire à la Défense Ben Wallace, déclarant qu’il est « très peu probable » que les forces britanniques combattent les troupes russes sur le sol ukrainien.

Les tensions continuent de monter, avec plus de 100 000 soldats russes qui se trouveraient près de la frontière.

Des images satellites de la société américaine Maxar Technologies ont révélé une nouvelle unité au niveau de la brigade, composée de centaines de chars et de véhicules blindés, située dans une base militaire en Crimée.

Moscou a également publié des changements dans la réglementation pour permettre aux victimes militaires d’être enterrées dans le théâtre plutôt que d’être rapatriées en Russie.

Ceci est largement considéré comme une tentative de signaler que des plans d’incursion militaire sont en cours, bien que la Russie le nie. Et hier soir, il a annoncé qu’il retirait 10 000 soldats de près de la frontière ukrainienne dans un geste surprise avant les pourparlers avec les États-Unis.

Cependant, cela représente une fraction du nombre que l’on pense encore être stationné dans la région.

Les chefs de l’armée doivent organiser une « révision » complète de l’opération orbitale pour s’assurer que tout le personnel britannique peut être « retiré en toute sécurité » si Moscou commande des troupes.

La plupart des forces britanniques sont stationnées à Yavoriv et celles-ci se rendront à la frontière polonaise à une courte distance, selon des sources.

Une petite équipe d’officiers d’état-major dans la capitale Kiev se dirigera également vers la frontière, tandis qu’un cadre de formation maritime à Odessa est au Royaume-Uni pour Noël.

La décision d’évacuer sera prise par le chef des opérations interarmées, le lieutenant général Charlie Strickland.

Son personnel au QG permanent interarmées à Northwood, Herts, sera en attente à Noël pour surveiller « l’atmosphère », et le lieutenant-général Strickland recevrait des mises à jour deux fois par jour.

« Il examinera attentivement pour évaluer l’effet de toute incursion sur la capacité de faire sortir ses troupes – il ne peut pas permettre qu’elles soient piégées là-bas », a déclaré une source de l’armée hier soir.

Les forces britanniques ont fourni une formation à court terme à l’armée ukrainienne dans le cadre d’un programme international de soutien à la suite de l’agression de 2014.

Cela a créé des mini-États soutenus par la Russie dans l’est de l’Ukraine, comme la République populaire de Louhansk.

Depuis 2015, la force britannique a dispensé à plus de 21 000 militaires ukrainiens une formation médicale, de planification, de logistique et d’infanterie.

En 2019, l’opération a été prolongée jusqu’en 2023 et élargie pour inclure la Royal Navy et les Royal Marines. Ils préparent la marine ukrainienne à faire face aux menaces dans la mer d’Azov.

Washington a fourni plus de 1,8 milliard de livres sterling d’aide à la sécurité depuis 2015, et le soutien de ses alliés se poursuit.

L’administration de M. Biden se concentre sur une série de sanctions telles que l’interdiction aux banques publiques russes d’utiliser le système de transfert de fonds Swift et de détenir des espèces étrangères, bien que le soutien de l’UE soit limité.

Mardi, le président Vladimir Poutine a averti que la Russie n’avait pas la possibilité de battre en retraite dans l’impasse et serait contrainte à une réponse dure à moins que l’Occident n’abandonne sa « ligne agressive ».

Il veut que l’OTAN revienne à son niveau de 1997, mais cela a été rejeté par les membres des États baltes et la Pologne.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss a réaffirmé que le soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine restait « indéfectible » et a appelé la Russie à se désamorcer.

Mme Truss a déclaré: « Toute incursion russe serait une erreur stratégique massive et serait combattue avec force, y compris des sanctions coordonnées. »