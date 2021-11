Trous de lapin d’ici à l’éternité

Selon toute vraisemblance, vous ne liriez pas ceci s’il n’y avait pas eu Facebook. J’avais l’habitude de vendre des commentaires à une gamme de journaux du NY Times au LA Times, avec des arrêts en cours de route sur les pages éditoriales des journaux de Philadelphie, Chicago, St. Louis, Portland, San Francisco et Sacramento. J’ai aussi vendu des trucs à beaucoup de petits journaux, écrit une chronique pour le magazine de bord d’American Airlines et publié dans des magazines comme The Sun: A Magazine of Ideas, The Threepenny Review et Gambling Times, d’autres.

J’espère que cela ne ressemble pas à de la vantardise, même si je suppose que c’est le cas. C’est difficile de faire publier des choses, et c’était toujours comme une petite victoire chaque fois qu’un éditeur prenait un article. C’était également agréable d’obtenir ces petits chèques pour que je puisse remettre la pâte aux casinos indiens que je me consacrais à soutenir en réparation des inconvénients causés par mon peuple lorsqu’ils ont volé leurs terres et ont pour la plupart éradiqué leurs cultures. Cela semblait le moins que je pouvais faire. Et, à ces occasions où je quittais les casinos gagnant, mes gains étaient presque toujours simplement prêtés. Une fois, j’ai souhaité bonne nuit à un patron de casino avec les mots « J’ai perdu mon argent ce soir ». Il a dit : « Votre argent n’est pas perdu ; nous savons exactement où il se trouve.

Chose amusante, cependant; il ne ressemblait pas du tout à un amérindien.

Quoi qu’il en soit, je passe encore de temps en temps dans l’un ou l’autre des casinos amérindiens, mais moins fréquemment maintenant qu’au début de ma vie, lorsque ces chèques d’écriture indépendants arrivaient régulièrement. L’acte de commercialiser ce que j’ai écrit est devenu onéreux. Beaucoup d’éditeurs qui aimaient mes affaires ont pris leur retraite, ou ils ont été éliminés lors de réductions de personnel qui se produisaient alors que le lectorat des journaux s’effondrait, les petites annonces ont été détournées vers des tenues en ligne, et les jeunes lecteurs, qui n’avaient jamais été le plus grand groupe démographique de lecteurs de journaux, assez beaucoup se sont complètement détournés des sources imprimées de nouvelles et d’informations.

C’est devenu si bien que je passais plus de temps à essayer de vendre un article qu’il ne m’en fallait pour l’écrire. Il y avait aussi un délai entre le moment où un éditeur prenait un article et celui où il pouvait paraître. Étant donné que la plupart de mes articles d’opinion ont été écrits en réaction à des reportages d’actualité, cela le rendait encore plus frustrant.

Alors petit à petit, j’ai arrêté de courir après ces ventes. Je n’avais pas vraiment besoin d’argent, et ces casinos se débrouillaient apparemment bien sans moi. Les Amérindiens sont probablement une toute autre histoire, malgré les casinos.

Mais écrire des trucs était devenu une habitude profondément enracinée, me donnant un sens après ma retraite, me donnant un débouché pour les voix intérieures qui refusaient simplement de fermer la gueule.

Et donc, il y a environ une douzaine d’années, j’ai trouvé mon chemin vers ce site de blog, j’ai commencé à violer un vœu à vie de ne jamais donner l’écriture, et j’ai commencé à me présenter ici en faisant don de mes mots sans frais au blog et à tous les lecteurs qui sont passés de cette façon, dont certains étaient moins que reconnaissants de les obtenir, mais ont néanmoins pris place parmi mes lecteurs les plus dévoués.

Comme beaucoup de gens de mon âge, je suis venu sur Internet à contrecœur et avec beaucoup de réserves à l’idée de céder autant de confidentialité et d’informations à des entités invisibles qui pourraient trouver des moyens de l’utiliser qui ne me conviendraient pas. Et puis, je suis un peu luddite, peu friand des grands bouleversements technologiques ou culturels, méfiant des changements rapides et déroutants. Avec beaucoup d’autres, pas tous vieux, je trouve comment les enfants deviennent esclaves de leurs appareils, et je crains les conséquences à long terme, non seulement pour eux, mais pour la façon dont les êtres humains se définissent en général.

Cependant, rien de tout cela, ou d’autres inquiétudes, ne m’a empêché de profiter de la facilité de communication avec mes amis et ma famille. J’aime aussi les photos de chats et de chatons, et les occasionnelles bribes d’humour, politiques ou autres, postées par des « amis », dont beaucoup je ne connais pas, mais qui m’ont « ami » parce qu’ils avaient aimé ou approuvé quelque chose que je J’avais écrit pour le Smirking Chimp puis posté sur Facebook, une tenue créée par un petit putz que je n’aime pas depuis que j’ai lu comment il a développé cet empire technologique sur la base de son idée que cela pourrait être un bon moyen pour les garçons de la fraternité de publier opinions des étudiants comme « chauds » ou « pas ». Je l’aime encore moins maintenant.

La semaine dernière, nous avons tous vu le lancement du nouveau gouffre « Meta » avec des dessins animés de Zuckerberg surfant et occupant autrement le genre de paysage de rêve que seul un garçon de fraternité à la retraite aimerait, où lui (et nous) pouvons vivre des vies fantastiques sans jamais obtenir du sable sur nos pieds ou de la déception dans nos mondes de rêve, préconçus pour nous par des fous de techno avec Dieu sait quelles utilisations néfastes ils peuvent avoir pour nos clics et nos goûts. Nous savons que l’une de ces utilisations néfastes est de drainer l’argent de milliers d’autres entreprises et dans leurs poches bien remplies. C’est le modèle commercial pour tout le monde, de Bezos et au-delà, avec plus d’argent qu’ils peuvent tout à fait savoir comment dépenser, mais ne veulent pas en perdre un centime pour des choses non amusantes comme payer une juste part de leurs impôts.

Mais te voici, et me voici, sur Facebook, dans ce terrier de lapin une fois de plus, ciblé et habitué, profilé et pré-trié, sûrement pas vraiment partie d’une solution imaginable aux problèmes qui nous concernent, en faisant chier notre temps dans recherche du contact humain dans les endroits les plus improbables, un bar proche des heures de fermeture où rien n’est réel et où il n’y a pas de quoi s’attarder.

Alors que je me dirigeais vers la fin de cet article, j’ai emmené la section d’opinion du dimanche du New York Times à l’extérieur pour regarder les colibris pendant que je lisais Maureen Dowd, l’une de mes chroniqueuses préférées. Il s’est avéré qu’elle avait abordé le même sujet, et je voudrais attirer votre attention sur son article. Si mes méandres n’excitent pas les inquiétudes que beaucoup d’entre vous ont déjà, sa pièce le fera probablement.

Un « trou de lapin » n’est peut-être pas une bonne métaphore de ce qui nous arrive lorsque nous nous connectons sur Facebook, Instagram ou Tik Tok. Le défilement s’éternise. Les lapins ne sont jamais tombés dans des trous si profonds ou si sombres.

Pour mettre une période à ce peu de torsion des mains, voici une reprise d’une chanson que j’aime depuis plus de quatre décennies. C’est pour mon ami de longue date et mon copain qui m’a beaucoup manqué, Jimmy. Si vous trouvez un lien entre la chanson et ce que j’ai écrit, tant mieux. Ou pire.

_______