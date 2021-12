Trouvé: le titre le plus stupide sur le changement climatique jamais enregistré

L’étude indique que « le divorce motivé par l’environnement peut être une conséquence négligée » du changement climatique.

Maintenant, nous n’avons pas encore entendu les féministes intersectionnelles parler de la certaine masculinité toxique chez les albatros mâles. Nous n’avons pas non plus entendu parler d’Ibram X. Kendi sur le racisme et la suprématie blanche responsable de l’apocalypse aviaire.

Dans tous les cas, le personnel de Babylon Bee peut rentrer tôt aujourd’hui. Et pour ce que ça vaut :