Trouve un problème d’éthique avec la vente d’art de Hunter ⋆ 10z viral

NBC Nightly News est tombé dans le vrai journalisme lundi, lorsque le réseau est devenu le premier journal télévisé du réseau à donner du temps d’antenne à la controverse éthique entourant Hunter Biden utilisant son nom de famille pour vendre ses soi-disant œuvres d’art. Non seulement ils ont expliqué comment cela créait des problèmes pour la Maison Blanche, mais la correspondante Stephanie Gosk a souligné que les critiques d’art déchiraient ses œuvres avec l’un d’eux les qualifiant d’« art d’hôtel ».

« Passons maintenant à une enquête de NBC News sur la vente secrète d’œuvres d’art par le fils du président Biden, Hunter. Le prix demandé ? Jusqu’à un demi-million de dollars par tableau », a annoncé un présentateur apparemment choqué, Lester Holt. “Mais les chiens de garde de l’éthique font exploser l’arrangement.”

Avec humour (ou du moins pour ceux qui regardent), Gosk a commencé le segment en comparant comment la galerie vendant l’art de Hunter les mettait en avant et comment les critiques d’art comme Ben Davis d’Artnet les rabaissaient :

GOSK : D’autres ont été plus difficiles. L’un l’appelle “l’art de l’hôtel”. Mais la galerie dit qu’elle valorise certaines des peintures de l’artiste pour la première fois jusqu’à un demi-million.

GOSK : workuvre « puissante » et « percutante », selon le galeriste qui vendra l’art de Hunter Biden cet automne. Les critiques d’art n’en sont pas si sûrs.

Et lorsqu’on lui a demandé “à quel point c’est le nom”, Davis a estimé “presque tout”.

“La vente a déclenché la critique d’une Maison Blanche qui se présente comme l’administration la plus éthique de l’histoire”, a noté Gosk. Elle s’est également appuyée sur Walter Shaub, le directeur de l’éthique du gouvernement de l’ère Obama que les médias libéraux ont utilisé contre l’ancien président Trump en ce qui concerne ses inquiétudes concernant son hôtel et sa société immobilière à Washington DC.

Selon lui, “je pense que la bonne chose à faire aurait été que les responsables de l’éthique de la Maison Blanche essaient de convaincre le président de supplier son fils de ne pas conclure cette vente.” Gosk a poursuivi en jouant l’avocat du diable et en faisant pression sur le droit des enfants présidentiels à faire carrière :

SHAUB : Les enfants de présidents ont le droit absolu de faire carrière. Mais en tant que citoyens de ce pays, ils ont vraiment le devoir moral et éthique de ne pas sacrifier le service public de leurs parents.

« On craint également que quelqu’un essaie de gagner de l’influence auprès du président en achetant les œuvres d’art de son fils », a-t-elle déclaré. Elle a même admis que l’arrangement mis en place avec la galerie n’était pas suffisant pour empêcher les acheteurs de tenter d’influencer le président Biden :

SHAUB : C’est une erreur d’amateur, car il n’y a aucun moyen de contrôler ce que font les acheteurs. Ils peuvent sortir et dire au monde qu’ils ont acheté cet art.

Étonnamment, Gosk a évoqué la précédente controverse éthique de Hunter lorsqu’il “a été critiqué” pour “avoir occupé un poste lucratif au conseil d’administration de la société gazière ukrainienne Burisma alors que son père était vice-président”. Cependant, elle n’a pas mentionné les questions sur ses relations avec la Chine et l’argent pour «le grand gars», présumé être Joe lui-même.

La transcription est ci-dessous, cliquez sur “développer” pour lire :

Nouvelles du soir NBC

12 juillet 2021

19 h 16 min 41 s Est

LESTER HOLT : Passons maintenant à une enquête de NBC News sur la vente secrète d’œuvres d’art par Hunter, le fils du président Biden. Le prix demandé ? Jusqu’à un demi-million de dollars par tableau. Mais les chiens de garde de l’éthique font exploser l’arrangement. Voici Stéphanie Gosk.

[Cuts to video]

STEPHANIE GOSK : uvre « puissante » et « percutante », selon le galeriste qui vendra l’art de Hunter Biden cet automne. Les critiques d’art n’en sont pas si sûrs.

BEN DAVIS (critique d’art national Artnet) : Eh bien, ce n’est pas aussi grave que j’aurais pu le penser.

GOSK : D’autres ont été plus difficiles. L’un l’appelle “l’art de l’hôtel”. Mais la galerie dit qu’elle valorise certaines des peintures de l’artiste pour la première fois jusqu’à un demi-million.

DAVIS : Vous pouvez obtenir une œuvre de Matisse ou de Degas pour un montant similaire.

GOSK : À quel point c’est le nom ?

DAVIS: Presque tout, je dirais.

GOSK : La vente déclenchant les critiques d’une Maison Blanche qui se présente comme l’administration la plus éthique de l’histoire.

WALTER SHAUB : Je pense que la bonne chose à faire aurait été que les responsables de l’éthique de la Maison Blanche essaient de convaincre le président de supplier son fils de ne pas conclure cette vente.

GOSK : Walter Shaub était directeur de l’éthique gouvernementale sous le président Obama.

Les enfants de présidents n’ont-ils pas le droit de faire carrière ?

SHAUB : Les enfants de présidents ont le droit absolu de faire carrière. Mais en tant que citoyens de ce pays, ils ont vraiment le devoir moral et éthique de ne pas sacrifier le service public de leurs parents.

GOSK : On craint également que quelqu’un essaie de gagner de l’influence auprès du président en achetant l’art de son fils.

APPUYEZ SUR SEC. JEN PSAKI : Je peux vous dire qu’après mûre réflexion, un système a été mis en place qui permet à Hunter Biden d’exercer sa profession dans des conditions raisonnables.

GOSK : D’abord rapporté par le Washington Post, l’administration a conclu un accord avec la galerie pour ne révéler les noms des acheteurs à personne, y compris Hunter Biden ou la Maison Blanche.

SHAUB : C’est une erreur d’amateur, car il n’y a aucun moyen de contrôler ce que font les acheteurs. Ils peuvent sortir et dire au monde qu’ils ont acheté cet art.

GOSK : Hunter Biden a déjà été critiqué, notamment pour avoir occupé un poste lucratif au sein du conseil d’administration de la société gazière ukrainienne Burisma alors que son père était vice-président. Mais il n’est pas non plus seul. Les enfants des anciens présidents, y compris les Trump, ont soulevé des problèmes d’éthique. Dans ce cas, les experts disent que plus de transparence aiderait.

SHAUB : Le peuple américain mérite la possibilité de savoir si ces acheteurs bénéficient ou non d’un accès préférentiel au gouvernement.

GOSK: Ne pas dire qui achète l’art, dit Shaub, est le problème. Stéphanie Gosk, NBC News, New York.