Trouver de la valeur à moins de 100 $

Le segment des smartphones Android à moins de 100 $ est un endroit difficile à vivre, peu importe qui vous êtes. Il s’agit de trouver le bon équilibre de fonctionnalités et de sacrifices pour obtenir la meilleure expérience globale. Le LG Premier Pro Plus fait de son mieux pour marcher sur cette ligne fine. Découvrez comment cela se passe dans notre revue LG Premier Pro Plus.

Ce que vous devez savoir sur le LG Premier Pro Plus

LG Premier Pro Plus (2 Go/32 Go) : 89,99 $ (les prix varient en fonction du transporteur)

Le Premier Pro Plus est un smartphone d’entrée de gamme de LG. Sorti au début de 2020, il sert de successeur direct au LG Premier Pro, et c’est une solide amélioration dans tous les domaines. La RAM et le stockage sont limités à 2 Go et 32 ​​Go, respectivement, mais vous pouvez ajouter une carte microSD pour plus d’espace. LG propose un seul coloris avec une finition argentée brillante semblable à un miroir. Le Premier Pro Plus exécute Android 9.0 Pie prêt à l’emploi, mais peut être mis à jour vers Android 10. Il n’y a pas de mot sur les mises à niveau de la plate-forme au-delà de cela, mais compte tenu du prix et du départ de LG de l’industrie des smartphones, vous ne devriez pas acheter ce téléphone en attendant Soutien à long terme.

Sous le capot, vous trouverez Helio P22 de MediaTek en tête de la charge – le même chipset alimentant les plus grands K51 et Reflect de LG. Comme mentionné précédemment, le téléphone offre un stockage limité et la batterie tombe sur le petit côté à 3 500 mAh. L’écran cranté FullVision de 6,1 pouces de LG complète la présentation globale, et la résolution HD Plus est très nette compte tenu du prix bas.

Le Premier Pro Plus est livré avec un câble USB-C et un bloc de charge dans la boîte. Vous obtenez également un outil d’éjection de carte SIM et des documents dépendants de l’opérateur pour vous aider à être opérationnel.

Le Premier Pro Plus de LG se situe dans la même gamme de prix que le Motorola Moto E et le Samsung Galaxy A12 à environ 100 $.

Ce qui est bon?

Comme son frère K51, le Premier Pro Plus se sent bien en main. Les bords lisses et arrondis tiennent confortablement dans votre paume et il est facile de sentir tous les boutons latéraux. Vous ne devriez pas avoir trop de difficulté à atteindre l’ensemble de l’écran de 6,1 pouces, car les lunettes latérales sont également belles et minces.

La conception globale du LG Premier Pro Plus rappelle un appareil plus cher, ce qui rend le prix de près de 100 $ encore meilleur. Il comporte le même stockage et le même processeur que les autres appareils de milieu de gamme de LG, mais ils ont plus de chance de briller, compte tenu de leur encombrement réduit. Bien que l’Helio P22 de MediaTek ne fonctionne pas toujours comme on pourrait s’y attendre sur le plus grand K51 qui porte le même chipset, c’est un moteur approprié pour une utilisation légère – appels, SMS, navigation de base – sur un téléphone beaucoup moins cher comme le Premier Pro Plus.

Le département de conception de LG a dépassé sa catégorie de poids en créant le Premier Pro Plus.

Vous trouverez également que les caméras arrière du LG Premier Pro Plus sont assez bonnes pour la plupart des situations. Le jeu de tir principal 13MP est l’une des offres standard de LG pour les téléphones économiques, et il fonctionne bien avec un bon éclairage. La fonction AI Cam peut également être utile dans quelques situations car elle offre des conseils pour améliorer vos clichés. AI Cam s’appuie sur des milliers de points de données pour analyser votre scène, puis fait des suggestions sur le cadrage ou le passage à la caméra ultra-large. C’est loin d’être un téléphone appareil photo de premier plan, mais pour le prix, l’appareil photo principal est parfaitement adéquat.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Ryan Haines / Autorité Android

Le Premier Pro Plus est élégant avec sa finition miroir brillante, du moins jusqu’à ce que vous le preniez en main. Vous commencerez à voir des empreintes digitales presque immédiatement (voir ci-dessus), et il est difficile de garder le panneau arrière en plastique brillant propre très longtemps. J’ai soigneusement essuyé le téléphone avant de prendre des photos pour cet examen, mais vous pouvez voir combien de temps cela a duré dans la photo ci-dessus. Une finition mate avec la même forme et le même style aurait donné un sérieux coup de pouce au Premier Pro Plus.

Le skin Android de LG, LG UX, semble un peu daté et notre variante Tracfone est arrivée avec plus qu’un peu de bloatware. Certaines des applications Tracfone embarquées ont également été redirigées vers leurs homologues de Google, ce qui est bizarre. Je peux excuser une application ou deux quand il s’agit de gonfler sur un téléphone à moins de 100 $, mais il y a tellement plus une fois que vous avez configuré le téléphone. Vous regardez TikTok, Wish, Chime, Rummy Stars, Spades Royale et non pas une mais deux versions de solitaire.

La barre de découverte est un autre élément clé de l’expérience LG UX. C’est un peu similaire à Google Discover, bien qu’il apparaisse sous forme de barre sur le côté de votre écran de verrouillage et à nouveau dans le cadre de la nuance de notification. Le problème est que cela semble à nouveau daté et qu’il n’y a aucun bon moyen de supprimer la barre de découverte de votre ombre de notification.

Le Premier Pro Plus est victime d’un peu trop de bloatware, dont non pas une mais deux versions de Solitaire.

Le Premier Pro Plus a également des difficultés en matière de multitâche. Bien que l’Helio P22 fonctionne assez bien avec des tâches légères, j’ai constaté qu’il commençait vraiment à prendre du retard si je téléchargeais des mises à jour pour des applications ou si je sautais trop rapidement entre quelques applications. Une partie de ce décalage sous charge moyenne peut également se résumer aux 2 Go de RAM dérisoires – ce n’est tout simplement pas assez de jus pour certaines des plus grandes applications d’aujourd’hui.

Il est également difficile de justifier seulement 32 Go de stockage de base étant donné le peu que vous pouvez réellement utiliser. Je n’ai téléchargé aucune application supplémentaire lors de mes tests, mais je me suis retrouvé avec seulement 14 Go de stockage utilisable. Le système lui-même exige 14 Go de votre total, le bloatware mentionné ci-dessus consommant 3,3 Go supplémentaires.

Enfin, bien que la caméra principale soit correcte et que l’AI Cam soit utile, la caméra ultra-large est assez médiocre. Les détails sont souvent doux, ce qui est mieux illustré dans le curseur de comparaison ci-dessous. Le Premier Pro Plus semblait également avoir du mal à identifier les contours des portraits, tels que quelques mèches de mes cheveux et le motif sur mon épaule en dessous.

Exemples d’appareils photo LG Premier Pro Plus

Un gros plan de fleurs pris avec le LG Premier Pro Plus Une image de drapeaux prise avec le LG Premier Pro Plus Une image d’un panneau prise avec le LG Premier Pro Plus Un selfie standard pris avec le LG Premier Pro Plus Un selfie de portrait pris avec le LG Premier Pro Plus

Avis LG Premier Pro Plus : dois-je l’acheter ?

Ryan Haines / Autorité Android

Le LG Premier Pro Plus est un solide smartphone d’entrée de gamme. Il fait quelques coupes pour rester autour de 100 $, mais LG n’a fait aucun sacrifice sur le style général. Vous pourriez confondre l’apparence générale avec un appareil plus cher, ce qui en fait un bon choix pour quelqu’un qui prend son premier smartphone. Ce n’est pas un bon choix pour les utilisateurs expérimentés, mais le chipset Helio P22 devrait suivre les tâches légères. Le logiciel n’est pas non plus le plus propre du marché et la décision de LG de quitter l’industrie des smartphones signifie que le support logiciel sera bientôt inexistant. Si vous vous souciez des mises à jour de sécurité (vous devriez !), cherchez ailleurs.

Le Premier Pro Plus fait quelques coupes pour rester en dessous de 100 $, mais LG n’a fait aucun sacrifice sur le style général.

En ce qui concerne les alternatives, il est difficile de surpasser le Samsung Galaxy A12 (179 $) ou le Motorola Moto E (149 $) si vous avez un budget strict. Le Moto E est le plus proche en termes de taille, d’âge et de spécifications, tandis que le Galaxy A12 offre une puce plus puissante et une batterie beaucoup plus grande. Si vous voulez l’une des alternatives de LG, vous devrez augmenter votre budget pour le K51 (199 $) ou le stylet Stylo 6 (249 $) – bien que ces deux éléments souffrent de la même incertitude logicielle.

LG Premier Pro Plus

Le Premier Pro Plus économique de LG est léger sur les spécifications, mais il a une belle apparence pour tous ceux qui recherchent un premier téléphone Android.