Trouver de la valeur dans les réactions excessives de la semaine 1, sur quelles équipes éviter de parier

Cette semaine, Warren et Ben parlent des difficultés troublantes au début des Chargers et de la façon dont cela pourrait les affecter au cours de la semaine 2 (3h00). Ils discutent également si parier contre les Falcons est une bonne idée (10h00) et se demandent si Buffalo devrait être concerné ou non (19h00). Enfin, ils examinent les réactions excessives de la semaine 1 offrant le meilleur rapport qualité-prix (36:00) et les paris qu’ils préfèrent pour le TNF.

Hôtes : Warren Sharp et Ben Solak

Producteurs : Craig Horlbeck, Steve Ceruti et Mike Wargon

