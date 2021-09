in

Le propriétaire prétend qu’il s’agit du premier musée au monde consacré à l’histoire du brassage de l’alcool. (Image IE)

Des bouteilles de feni datant des années 1950, de la verrerie servant à servir la boisson, de vieux distributeurs en bois et des appareils de mesure attirent le regard lors d’une visite au musée unique en son genre consacré à l’art de brasser la liqueur de noix de cajou à Goa .

Le propriétaire du musée et entrepreneur local, Nandan Kudchadkar, affirme qu’ils ne font pas la promotion de l’habitude de consommer de l’alcool, mais la galerie a été créée pour présenter l’héritage unique et riche du brassage de feni dans l’État côtier. Il prétend qu’il s’agit du premier musée au monde consacré à l’histoire du brassage de l’alcool.

Le ‘Musée de l’alcool’, installé dans une zone de 1 300 pieds carrés sur une voie très fréquentée reliant le centre touristique de Sinquerim et Candolim dans la ceinture de plage du nord de Goa, à environ 10 km de Panaji, offre un aperçu du passé et du présent de la célèbre infuser le «feni», à base de pommes de cajou. Sur l’affichage dans quatre salles à l’intérieur du musée sont divers vieux pots de boue, des équipements de mesure du 16ème siècle qui ont été utilisés tout en servant le feni, un ancien distributeur de grenaille en bois, un “garv” (échelle) utilisé pour mesurer la puissance du feni et un rare verre à bière australien en cristal provenant de Russie.

Il expose également de la verrerie collectée dans le monde entier, des calices, des snifters, des verres à vin inclinés, le verre à liqueur le plus haut du monde en provenance de Pologne et d’autres objets. Le musée possède également une cave, où sont alignées des bouteilles de feni de noix de cajou et de noix de coco datant des années 1950.

« Le musée est situé dans une rue animée, où j’aurais pu gagner de l’argent grâce à n’importe laquelle de mes autres entreprises. Mais j’ai pensé à mettre en place ce projet ici parce que je voulais présenter notre riche héritage aux visiteurs », a déclaré Kudchadkar à PTI. Il a également dit qu’à travers la galerie, ils n’encouragent pas les gens à consommer de l’alcool. « Nous ne promouvons pas l’habitude de boire, mais nous soutenons la consommation responsable », a-t-il déclaré.

Le musée présente diverses antiquités qui ont été utilisées pour fabriquer le feni dans les temps anciens. Kudchadkar se souvient comment il a développé la passion de collectionner de telles antiquités il y a près de trois décennies lorsqu’il avait l’habitude de rendre visite aux gens avec son père.

« Avant, j’étais peiné de voir comment les gens jetaient les antiquités. J’ai commencé à les collectionner. Au début, ils se moquaient de moi en me traitant de ferrailleur, mais j’ai continué à collectionner les antiquités », a-t-il déclaré.

Sur les quatre salles du musée, l’une est consacrée à d’autres objets liés à la culture culinaire de Goa, notamment de vieux poêles, des cuillères, des mortiers et des pilons, des broyeurs et des râpes.

Kudchadkar possède également une collection de lanternes pétromax, qui servaient à illuminer les tavernes à l’époque portugaise.

L’homme d’affaires dit que le musée n’est pas une entreprise lucrative pour lui, mais “un hommage à ma patrie”.

