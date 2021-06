Trouver la bonne configuration pour Bakou “très délicat”, selon Williams

Dave Robson, responsable des performances des véhicules chez Williams, déclare que trouver une configuration qui fonctionne pour un tour entier de Bakou est « très délicat ».

Ce circuit sur lequel se déroule le Grand Prix d’Azerbaïdjan est pour le moins unique.

Sur la plupart des pistes, il est assez facile pour les équipes de décider, après avoir étudié le tracé, s’il vaut mieux utiliser une configuration à force d’appui élevée ou faible pour le week-end de course.

Ce n’est pas le cas à Bakou, avec à la fois une longue ligne droite, où avoir moins d’appui est bénéfique, et des sections sinueuses serrées, où il est préférable d’en avoir plus.

Compte tenu de cela, Robson dit qu’il sera difficile de trouver une configuration qui fonctionnera pendant l’intégralité d’un tour.

“Ce circuit présente des défis uniques à la fois pour la voiture et les pilotes et bien qu’il s’agisse d’un circuit urbain, il comporte également de longues lignes droites et des opportunités de dépassement”, a-t-il déclaré dans l’aperçu de la course Williams.

« La section étroite après le vieux château est la séquence de virages emblématique du circuit, cependant, chaque partie de la piste offre quelque chose de différent, le tout dans le contexte de la ville et du littoral de Bakou.

“Le carrossage des routes, les grands changements de pente et la largeur de piste variable ajoutent au défi et garantissent que la configuration de la voiture pour qu’elle soit solide sur tout le tour de 6 km est très délicate.”

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro ! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 à la caisse*

*l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

La campagne 2021 est celui de Nicolas Latifi deuxième avec l’équipe et sur la grille de Formule 1.

Cependant, en raison des diverses annulations de la saison dernière, ce n’est que lors de sa dernière sortie à Monaco qu’il a finalement expérimenté une course de rue dans ce sport.

Malgré cela, il a réussi à passer tout le week-end sans chuter et a hâte de courir à nouveau dans des rues étroites.

“J’ai eu l’occasion de vivre ma première course de rue en Formule 1 à Monaco, ce qui était très agréable, donc j’ai hâte de rouler entre d’autres murs à Bakou”, a-t-il déclaré.

« C’est une piste que j’aime bien, car j’y ai obtenu pas mal de podiums en Formule 2 FIA. J’ai hâte de relever le défi de me déplacer dans une voiture de Formule 1 qui, j’en suis sûr, sera délicat.

« Il y a de très longues lignes droites donc j’espère que nous pourrons avoir un peu plus d’excitation que la dernière fois à Monaco. Dans l’ensemble, j’ai hâte de prendre la piste.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !