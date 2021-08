Trouver la meilleure agence de relations publiques et de marketing pour vos projets Blockchain, NFT et DeFi ⋆ Crypto new media

La technologie Blockchain et ses cas d’utilisation sous-jacents font actuellement l’objet de « parlers de ville ». Chaque jour qui passe, sa popularité grandit, surtout depuis l’introduction de crypto-monnaies telles que Bitcoin et, plus récemment, Ethereum.

Tout le monde veut participer à l’action et veut en savoir plus et comprendre la technologie annoncée comme l’avenir du monde. Malheureusement, en raison des aspects techniques de cette technologie, la blockchain, bien qu’elle soit très populaire et innovante, peut être assez difficile à comprendre.

Plusieurs startups basées sur la blockchain ont émergé au fil des ans, mais la plupart d’entre elles ont échoué en raison d’une incapacité à communiquer efficacement avec leur public cible et à commercialiser leur produit. Dans cet article, nous examinerons les options à considérer pour vos besoins en marketing blockchain, ainsi que l’importance des agences de marketing blockchain.

L’importance des agences de marketing blockchain

Il existe un malentendu massif entre les passionnés de blockchain/crypto et la communication avec leur public pour développer un intérêt pour leur technologie dans le secteur de la blockchain. Bien que la technologie soit la base, il est difficile pour les fondateurs de faire connaître leurs produits et leurs cas d’utilisation au bon public sans un marketing de contenu approprié. Cela a eu un impact sur le développement et la croissance de l’industrie de la blockchain.

Pour corriger cela et fournir un marketing de contenu approprié et efficace qui augmente leurs chances de communiquer clairement avec le public cible, la plupart des fondateurs de blockchain ont collaboré avec des agences de marketing « non-blockchain » et ont découvert un autre problème important. Supposons que vous ne soyez pas dans l’industrie ou que vous ne compreniez pas le concept de la technologie blockchain en général.

Dans ce cas, il est extrêmement difficile de parler ou de commercialiser la blockchain et ses cas d’utilisation sous-jacents. De plus, comme le secteur de la blockchain en était encore à ses débuts, la plupart des « gourous du marketing » auxquels les startups de la blockchain ont externalisé ne savaient pas comment parler de la technologie ou créer des stratégies de contenu qui aideraient les startups de la blockchain à résoudre les problèmes de communication existants.

La communauté blockchain a bricolé et a trouvé une solution à long terme : la formation d’agences de marketing blockchain, composées d’experts en marketing qui ont décidé de passer à l’espace blockchain. Cela a été conçu pour promouvoir le secteur de la blockchain en utilisant leur expérience en développant des stratégies de marketing et de contenu pour décomposer les termes techniques complexes en termes simples et faciles à comprendre.

La création d’agences de marketing blockchain s’est avérée très fructueuse au fil des ans et a été un facteur essentiel dans l’adoption rapide des produits blockchain. Comme dans toute industrie, certains acteurs du secteur du marketing blockchain se sont démarqués, et MediaX Agency est un nom important pour les campagnes marketing blockchain.

Présentation de l’agence MediaX

MediaX, une agence de marketing et de relations publiques de premier plan à Delhi, en Inde, a été fondée par Suvrangsu Das et est dans le secteur de la blockchain depuis plus de 4 ans, attestant de son expertise. L’agence MediaX a élevé la barre dans le secteur du marketing blockchain en fournissant des services de marketing et de relations publiques haut de gamme qui ont aidé plusieurs startups blockchain à lever des millions de dollars de financement et à élargir leur base d’utilisateurs.

Ceci a été réalisé en organisant un contenu efficace et des stratégies de marketing qui se sont avérées efficaces dans le secteur de la blockchain à maintes reprises. MediaX dispose d’un réseau mondial, avec un accès à plus de 200 journalistes et une relation solide avec les principaux médias de blockchain tels que Tech Crunch, CoinDesk et Bitcoin.com, pour n’en nommer que quelques-uns.

L’agence MediaX estime que «le contenu est roi», ce qui s’est poursuivi dans les campagnes marketing qu’elle a menées pour les startups blockchain dans le monde entier. En tant que cabinet de relations publiques de premier plan, ils ont remporté de nombreux prix et distinctions dans le secteur de la blockchain pour leur contribution à l’avancement du secteur de la blockchain.

Prestations premium

Communiqués de presse Marketing de contenu Growth hacking Marketing d’influence Leadership d’opinion sur la cryptographie, entre autres

Conclusion

En toute honnêteté, la blockchain peut être difficile à expliquer à un débutant, ce qui rend difficile la commercialisation efficace de votre produit blockchain si vous êtes plus du côté technique des choses. Cependant, avec leurs stratégies de contenu et de marketing simplifiées pour étendre votre portée et combler le fossé de communication entre vous et vos clients potentiels, les principales agences de relations publiques comme MediaX ont conçu une solution pour vos besoins marketing.

Si vous recherchez l’une des meilleures sociétés de marketing et de relations publiques avec une équipe qui comprend le fonctionnement de la technologie blockchain, vous pouvez la contacter via les canaux énumérés ci-dessous.

Site Web | Télégramme | E-mail MediaxPR

Ce contenu est sponsorisé et doit être considéré comme du matériel promotionnel. Les opinions et déclarations exprimées ici sont celles de l’auteur et ne reflètent pas les opinions de The Daily Hodl. The Daily Hodl n’est pas une filiale ou la propriété d’ICO, de startups blockchain ou d’entreprises qui font de la publicité sur notre plateforme. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans des ICO, des startups blockchain ou des crypto-monnaies. Veuillez noter que vos investissements sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité.

