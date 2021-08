Trouver la PS5 en stock ne fera que devenir plus difficile bientôt – voici pourquoi

Trouver la PS5 en stock au second semestre 2021 est en effet devenu plus facile (lire : pas facile), comme nous l’avions prédit plus tôt cette année, mais il y a encore des millions de consommateurs dans le monde qui essaient d’acheter la console Sony aujourd’hui.

Cela deviendra bientôt beaucoup plus difficile, selon notre analyse qui prévoit une augmentation de la demande PS5 en octobre. Même si Sony augmentait l’offre de consoles PS5 Disc et PS5 Digital, la demande monterait en flèche juste avant le Black Friday et le Cyber ​​Monday.

Pourquoi il y a une « date limite d’octobre » pour trouver la PS5 en stock

Cela ne semble pas inquiétant, mais vous avez jusqu’en octobre 2021 pour trouver un réapprovisionnement PS5, c’est à ce moment-là que nous prévoyons que la demande de PlayStation 5 montera en flèche dans le monde, malgré les ventes de consoles PS5 atteignant 10 millions, selon Sony.

Des millions de parents voudront acheter une PS5 à leurs enfants dans les semaines précédant les vacances de Noël, et ils n’ont pas été ajoutés au bassin de consommateurs qui cherchent activement à acheter une console PS5. C’est une pensée effrayante.

C’est pourquoi vous n’avez que deux mois avant le début de la montée en puissance des achats des Fêtes chez la plupart des détaillants. Les petits Timmy du monde n’ont pas encore demandé la PS5, ou même s’ils l’ont fait, de nombreux parents ne sont pas allés chercher la console. Dès que ce commutateur sera basculé, nous verrons la demande de PS5 monter en flèche au-delà de ce que Sony peut fournir, et les analystes avec qui nous avons parlé sont d’accord.

“Honnêtement, je ne vois pas cette pénurie s’améliorer avant l’année prochaine”, a déclaré à TechRadar Anshel Sag, analyste principal chez Moor Insights & Strategy. Il a noté que Sony n’est pas le seul fabricant à rechercher des composants PC pour fabriquer ses consoles PS5.

“Avec Qualcomm et Apple occupant de vastes bandes de 5 nm, il ne reste plus beaucoup de capacité pour de vastes sauts de demande, même avec des optimisations de nœuds de processus, a déclaré Sag. “Il semble toujours y avoir beaucoup de demande refoulée dans le PC segment des jeux vidéo qui est toujours brûlant et souffre de la pire pénurie de GPU que je pense avoir jamais vue au cours de ma carrière de plus de 15 ans.”

Un panneau imprimé chez Walmart qui indique aux clients que la PS5 et la Xbox Series X restent en rupture de stock dans les magasins. (Crédit image: Matt Swider / Instagram)

Quand la PS5 sera-t-elle réapprovisionnée en magasin ?

C’est la question qui revient sans cesse, et la vérité est qu’il est peu probable que les grands détaillants stockent la PS5 dans les magasins en 2021. Il y a deux raisons de garder la console Sony hors des rayons des magasins, et les deux doivent faire avec la sécurité des consommateurs.

Premièrement, les détaillants américains ont déclaré à TechRadar qu’ils ne voulaient pas que les foules se précipitent dans leurs magasins, seulement pour être frustrées et se presser sans avoir l’intention d’acheter un autre produit à l’exception d’une PS5 inexistante. C’est une contrainte pour le service client et un risque de distanciation sociale.

Deuxièmement, les consommateurs prêts à tout pour s’emparer de la PS5 présentent des problèmes de sécurité. Nous l’avons vu de première main lorsque Best Buy a essayé de vendre des cartes graphiques RTX en magasin. Des bagarres ont failli éclater et les cris des consommateurs qui sautaient la ligne et des employés de Best Buy ont duré près d’une heure.

Nous ne laisserions pas passer certains détaillants pour taquiner le stock PS5 pour attirer les consommateurs vers des emplacements de brique et de mortier pour d’autres offres viennent le Black Friday (à un moment où il existe d’autres offres tentantes pour influencer les gens qui ne peuvent pas obtenir une PlayStation 5 ). Mais, pour l’instant, les achats en ligne et les méthodes de distribution de la PS5 restent beaucoup plus sûrs, selon les détaillants équipés de PS5 à qui nous avons parlé récemment.

(Crédit image : Shutterstock / Mr.Whiskey)

Comment acheter la PS5 dans les deux prochains mois

La demande de PS5 diminue légèrement dans le monde, et de plus en plus de personnes ont pu consulter les magasins en ligne aux États-Unis et au Royaume-Uni, selon notre analyse. L’une des raisons secrètes est que certains magasins – pas tous – maîtrisent mieux les revendeurs et les bots.

Suivre un PTracker de réapprovisionnement S5 comme Matt Swider: Avec plus de 60 000 personnes obtenant une console de nouvelle génération via nos liens, le tout au PDSF ou avec un forfait à leur valeur nominale, c’est devenu la méthode éprouvée pour trouver la PS5 en stock.Sachez quels magasins éviter : À l’heure actuelle, seules quelques centaines ont réussi lors d’un réapprovisionnement Best Buy PS5 à partir de nos liens. Les robots ont trouvé un moyen de récupérer les stocks de Best Buy et de Walmart avant que les consommateurs n’en aient l’occasion.Sachez dans quels magasins acheter : Le réapprovisionnement GameStop PS5 est une meilleure situation pour les consommateurs américains, car ils ont créé des barrières à l’entrée : des forfaits et des frais d’adhésion de 15 $. Au Royaume-Uni, Amazon a implémenté les achats PS5 pour les membres Prime uniquement. C’est une idée géniale pour réduire les paiements multiples à partir du même compte.Soyez ouvert au disque PS5, pas au numérique : Trop de consommateurs insistent pour acheter la PS5 Digital car elle est légèrement moins chère – 399 $ aux États-Unis au lieu de 499 $ pour le disque PS5. Mais l’inventaire n’est tout simplement pas là. Sony n’en fait pas assez.Les offres groupées sont votre meilleure option : Aux États-Unis, au moins, GameStop et Antonline proposent des offres groupées qui coûtent plus cher que la console autonome, mais tout est à sa valeur nominale lorsque vous additionnez le coût des jeux et des accessoires. Cela réduit également le nombre de revendeurs, car ils ne peuvent pas facilement tirer profit des offres groupées.

Nous continuerons à offrir des conseils d’experts sur la façon d’acheter la PS5 d’ici la fin de 2021, mais nous avertissons tout le monde : d’ici le début du mois d’octobre est votre meilleure chance d’acheter la console Sony.

Dans deux mois, cela deviendra beaucoup plus difficile lorsque les parents se rendront compte qu’ils ont besoin de cette console pour réaliser la liste de souhaits de Noël de leur enfant. C’est à ce moment-là que la PS5 deviendra Jingle All the Way’s Turbo Man et vous pourriez vous battre avec un parent fou comme Arnold Schwarzenegger pendant la ruée des vacances.