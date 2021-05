Trouver l’autocollant WhatsApp que vous recherchez sera beaucoup plus facile avec cette nouvelle fonction | La technologie

WhatsApp travaille sur une nouvelle fonction avec laquelle vous pourrez trouver l’autocollant que vous recherchez d’une manière beaucoup plus simple et rapide. Nous expliquons en quoi il consiste.

Petit à petit, les autocollants WhatsApp gagnent en importance et nous avons récemment vu comment le catalogue d’autocollants WhatsApp disponibles a doublé.

Bien qu’ils aient mis beaucoup de temps à atteindre la plateforme (ils étaient présents depuis longtemps dans d’autres applications de messagerie, comme Telegram ou Line), ces éléments sympas et amusants ont réussi à accrocher les utilisateurs. Et ce n’est pas surprenant: ils ont une plus grande expressivité que les emojis conventionnels, et ils sont si variés qu’ils peuvent être appliqués à un nombre infini de sentiments et de situations.

WhatsApp travaille sur de nouvelles fonctions pour faciliter l’utilisation d’autocollants. Il y a quelques semaines nous vous parlions déjà de Deep Links, les liens directs pour télécharger des packages d’autocollants WhatsApp sur votre mobile (même des packs régionaux spécifiques à chaque pays), et maintenant une nouvelle fonctionnalité est en route qui simplifiera grandement l’utilisation du des autocollants.

Découvrez ce que WhatsApp Web cache parmi ses options pour en tirer le meilleur parti sur votre PC. Profitez des astuces que vous pouvez facilement trouver et que nous vous racontons dans ce guide.

On parle de une nouvelle fonction avec laquelle il sera beaucoup plus facile de trouver l’autocollant WhatsApp que vous recherchez. Pour le moment, il est en phase de test, mais le portail spécialisé WABetaInfo nous a permis de l’examiner avant qu’il n’atteigne la version stable.

Plus précisément, cette nouvelle fonction nous montrera des suggestions d’autocollants en fonction du texte que nous écrivons. De cette façon, comme vous pouvez le voir dans la vidéo suivante, si vous entrez le mot “triste” dans le champ de texte, une sélection d’autocollants qui transmettent ce sentiment apparaîtra dans la fenêtre inférieure afin que vous puissiez choisir celui que vous préférez. utiliser.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous n’aurez plus à parcourir colis par colis pour localiser l’autocollant le plus adapté pour véhiculer ce que vous voulez dire. Il vous suffira d’écrire un mot-clé et vous pourrez sélectionner l’autocollant approprié.

Bien entendu, il faut garder à l’esprit que cette fonction Il ne sera compatible qu’avec les autocollants officiels de WhatsApp. Malheureusement, les suggestions ne fonctionneront pas avec les autocollants créés avec des applications tierces, telles que Sticker Maker.

Comme nous l’avons dit au début, la nouvelle fonctionnalité est actuellement en phase de test. De WABetaInfo, ils soulignent que Il sera bientôt disponible sur WhatsApp pour Android et iOS.