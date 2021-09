trouver le bonheur en dehors de la maison

09/02/2021

Act. à 12:48 CEST

“Quand je jouais avec bonheur à l’Atlético de Madrid, j’en portais 17 et maintenant à Chelsea j’en porterai à nouveau 17”. Saúl Ñíguez Il a prononcé cette phrase lors de l’entretien qu’il a eu avec Ibai quelques minutes après que sa signature pour le club anglais soit devenue officielle. Et à ce moment-là, la majorité des fans de football ont compris pourquoi le milieu de terrain a changé d’avis après avoir grandi et remporté le succès dans l’équipe de sa vie, l’Atlético de Madrid.

Siméone Il a toujours fait confiance au potentiel de Saul. C’est l’entraîneur argentin qui l’a fait ses débuts dans l’équipe première de rojiblanco lors de la saison 2011-2012 avec seulement 17 ans. Depuis lors, l’équipe de jeunes a commencé à ajouter des minutes pour devenir essentielles et l’une des pièces maîtresses des succès du club ces dernières années. Cependant, les changements d’approche et d’idées de Cholo l’ont relégué à jouer à l’extérieur pendant quelques saisons, et le rôle de Saúl a changé.

A aucun moment le footballeur n’a renié son entraîneur. En fait, tout le contraire. “Je suis reconnaissant à l’entraîneur pour la vie”, a-t-il assuré Ibai Llanos. Et c’est que Saúl quitte l’Atlético de Madrid pour l’instant mais il le fait avec ses poches pleines de minutes, de buts et de trophées. Après neuf saisons au plus haut niveau, il a disputé 340 matchs officiels, dont 283 en tant que titulaire, ayant marqué 43 buts, donné 17 passes décisives et remporté six titres.“Je me sentais stagnant. Ma tête n’accepterait pas mon nouveau rôle.”, a expliqué dans le même entretien avec le streamer. Ñíguez est passé de jouer à l’intérieur et d’avoir plus de liberté pour atteindre la zone à le faire à l’extérieur, en tant qu’ailier ou ailier, et a perdu de l’importance et du poids sur le terrain. La saison dernière, il a disputé 33 matches de championnat, étant remplaçant dans 11 d’entre eux. La réalité est qu’il n’avait jamais joué moins de minutes en une saison en Liga (2034′ dernière) depuis qu’il a commencé à s’installer en équipe première (1059′ lors de la saison 14-15).

Saúl explique pourquoi il a quitté l’Atlético et signé pour Chelsea | Twitch Ibai Llanos

DENTELLE AVEC TÜCHEL

Saúl n’a pas signé précisément pour une équipe dans laquelle il a garanti la propriété et les minutes. Les Jorginho, Mount, Kanté, Havertz, Pulisic, Ziyech ou Kovacic Ils ne pourront pas le faire facilement. Chelsea, une équipe définie qui est l’actuel champion d’Europe, est un défi pour les Espagnols, qui pour l’instant ne pense qu’à s’adapter au plus vite pour aider l’équipe. Avec autant de compétitions ouvertes, l’exigence de minutes et la fatigue accumulée de ses coéquipiers, en plus de son polyvalence Dans la zone centrale de la moelle épinière, Saúl espère que Tüchel comptera sur lui pour ajouter de la qualité à la Premier League, entre autres compétitions, une ligue qui a toujours attiré l’attention de Saúl. Dans ses propres mots, Chelsea lui a promis qu’il se déplacerait sur le terrain où le joueur aime le plus.

«Je me sentais coincé à jouer dans des positions qui n’étaient pas les miennes. C’était une des conditions de mon transfert. Maintenant, je veux m’entraîner à mon poste pour me retrouver heureux & rdquor;le milieu de terrain a déclaré dans le chat Twitch. Saúl Ñíguez est arrivé à l’Atlético de Madrid en tant que cadet et maintenant à l’âge de 26 ans, il est devenu une idole rojiblanco. Son sentiment envers le club rojiblanco ne changera jamais, et il n’exclut pas un retour dans quelques années, bien que l’important pour lui est de résoudre le problème actuel : être à nouveau heureux avec le ballon aux pieds, quitte à s’éloigner de chez lui.