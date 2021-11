trouver le plaisir dans un monde ouvert différent

Dans ce mélange vibrant de Steep et de Forza Horizon, c’est le monde ouvert qui se démarque vraiment. Si ces terrains de jeux virtuels évoquent souvent une impression de déjà vu, ils volent cette fois la vedette grâce à un environnement atypique et l’un des décors les plus inspirés depuis des années : les parcs naturels américains, de Yellowstone à Teton, sont tellement rafraîchissants.

Ce monde est construit sur la base de mesures satellites, et il est aussi esthétique qu’amusant à parcourir, à la fois à vélo et dans les nombreux véhicules différents des nombreuses disciplines différentes du jeu.

L’exploration est agréable pour trois raisons. Premièrement, atteindre un point sur la carte est un défi en soi. Les terrains escarpés, les distances énormes à parcourir et les véhicules non motorisés (s’ils ont des moteurs, ils sont très lents) sont un obstacle au dépassement, ce qui rend le raisonnement sur où et comment vous devez vous déplacer pendant le jeu très agréable.

Deuxièmement, il y a des sites touristiques fidèlement reconstruits et des reliques à débloquer, y compris des véhicules et des produits cosmétiques particuliers. En parlant de lieux touristiques, ceux-ci sont impressionnants quand vous les trouvez, et Riders Republic s’assure que vous lisiez des descriptions pour chacun, avec des messages respectueux de l’environnement qui indiquent clairement comment ces lieux pourraient tout simplement disparaître avec le temps, si le changement climatique ne le fait pas. être pris plus au sérieux. De plus, il est amusant de lire des conseils qui pourraient être très utiles lorsque vous voyagez à travers les parcs naturels américains. Ubisoft s’y est déjà rendu, avec la cathédrale Notre-Dame, en montrant comment un jeu vidéo peut se transformer en un outil puissant pour préserver la mémoire historique d’un lieu – cette fois, c’est une merveille naturelle. Le bac à sable des cavaliers ne fonctionne pas seulement comme un endroit où vous pouvez vous amuser, c’est aussi le moule d’une réalité qui pourrait facilement cesser d’être telle que nous la connaissons dans un avenir pas si lointain.

Troisièmement, tous ces composants font partie d’une même progression, ce qui signifie que, que vous participiez à une course ou que vous couriez juste pour le plaisir, vous pouvez parcourir les différentes carrières comme bon vous semble. L’avantage, c’est la rapidité avec laquelle on y passe : on n’est pas obligé de se lancer dans une série de courses longues, même si elles sont nombreuses, pour progresser et s’amuser. Et c’est ce qui vous fait revenir dans le jeu, surtout. Les micro-activités de type Forza Horizon sont l’un des avantages de Riders Republic, même si le monde ouvert d’Ubisoft n’est pas du tout comparable, en termes de qualité: le jeu de course d’arcade de Playground Games est beaucoup plus propre, en termes de HUD, et est beaucoup plus rapide quand il s’agit pour entrer et sortir des événements.