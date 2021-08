Trouver le talent pour un premier single record

Dans les derniers mois des années 1970, Capitol Records a connu son premier album le plus vendu aux États-Unis depuis Les Beatles’ “Je veux tenir ta main.” C’était une chanson vendue à un million qui est devenue la chanson la plus vendue aux États-Unis en 1979 et l’un des numéros de rock les plus accrocheurs de mémoire. Le 25 août, The Knack est devenu n°1 aux États-Unis avec “Ma Sharona.”

Écrit par le guitariste principal du groupe de Los Angeles Berton Averre et le chanteur/guitariste rythmique Doug Fieger, le morceau a également bénéficié de la production experte de Mike Chapman. Le partenariat d’écriture et de production de « Chinnichap » de l’Australien avec le Britannique Nicky Chinn a connu un immense succès tout au long des années 1970 pour des artistes tels que Sweet, Suzi Quatro, Smokie, Mud et Racey.

Nouvellement solo, Chapman était brûlant en tant que producteur qui a aidé à transformer blonde dans une sensation multi-platine avec l’album Plastic Letters de 1978. À la fin de l’année, avec des labels et des producteurs en lice pour une association avec The Knack et Capitol remportant la guerre des enchères, Chapman est entré dans la mêlée et a laissé son palmarès faire la plupart des discussions.

Un album en 11 jours

Chapman a lu dans le LA Times sur les producteurs avec lesquels le groupe était le plus désireux de travailler. Il n’était pas sur la liste, mais il les a convaincus et a adopté une approche de retour à l’essentiel pour leur premier album Get The Knack, qui aurait été enregistré en 11 jours avec un budget avare de 18 000 $. C’était en contraste direct avec les mois et même les années que d’autres grands groupes de l’époque prenaient pour être créatifs, de Fleetwood Mac à Pink Floyd, et l’immédiateté du son power-pop a été un succès instantané.

“My Sharona” était le premier single évident de l’album, et était basé sur une vraie personne. “Berton a eu ce coup de langue pendant longtemps et nous n’avons jamais travaillé dessus”, a déclaré plus tard Fieger au magazine Goldmine. “J’avais rencontré cette fille Sharona et je suis tombé très amoureux d’elle. Elle était une source d’inspiration et m’a ému à un niveau très basique. J’essayais juste de mettre mes sentiments à son sujet dans le rythme que Berton avait proposé.

“Au moins trois fois par jour, quelqu’un chante ou rit de mon nom”, a déclaré Sharona Alperin au Mirror. « Parfois, je fais des réservations de table sous un nom différent pour éviter les blagues. Ils disent généralement « Etes-vous vraiment elle ? » La Sharona ? Je ne peux pas croire que c’est vraiment toi.

À la conquête des charts du monde entier

Le staccato urgent de la production et de la combinaison guitare-basse était le reflet parfait d’une chanson qui suintait la tension sexuelle, et le public l’a lapé. “My Sharona” est entré dans le Hot 100 en juin, est devenu or en 13 jours, platine en moins d’un mois et s’est vendu à quatre millions, conquérant les charts dans le monde entier. Il a succédé à “Good Times” de Chic au sommet du Hot 100 et a aidé l’album à vendre cinq millions d’exemplaires aux États-Unis seulement.

À ce jour, Sharona reste extrêmement attachée aux souvenirs. Le résumé de son compte Twitter annonçait fièrement : “L’un des principaux professionnels de l’immobilier de Los Angeles, sa femme, sa mère et The Knack a écrit une chanson sur moi.” Elle se décrit maintenant comme « votre agent immobilier de LA ».

