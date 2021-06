Trouver les meilleurs stocks de semi-conducteurs au milieu de la pénurie de puces

La pénurie de puces semi-conductrices qui a frustré un large éventail d’entreprises dans le monde entier – des constructeurs automobiles aux fabricants d’électronique domestique en passant par les fabricants de jeux vidéo – pourrait bientôt diminuer.

En fait, le monde est probablement dans la partie la plus profonde de la pénurie en ce moment, selon les analystes de l’industrie à Le groupe Goldman Sachs, Inc. (NYSE :SG), et nous verrons probablement les pénuries s’atténuer vers la seconde moitié de l’année.

Le cabinet de conseil Alix Partners estime que l’industrie automobile mondiale pourrait perdre 110 milliards de dollars de revenus cette année en raison de la pénurie, les difficultés s’accumulant le plus au deuxième trimestre, puis diminuant au cours du second semestre.

Tesla, Inc. (NASDAQ :TSLA) a récemment mis au rebut un groupe de capteurs radar et de soutien lombaire de la berline modèle 3 et du multisegment modèle Y pour les voitures en Amérique du Nord, car il traite des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui incluent un manque de puces semi-conductrices nécessaires.

Ford Motor Company (NYSE :F) et Compagnie General Motors (NYSE :DG) les dirigeants ont également prédit que le deuxième trimestre serait le point bas de la pénurie ainsi que plusieurs constructeurs automobiles qui ont été contraints de fermer des usines en raison de la pénurie de puces.

Des entreprises technologiques aussi diverses que Dell Technologies, Inc. (NYSE :DELL), HP Inc. (NYSE :HPQ) et Nintendo Co., Ltd. (OTCMKTS :NTDOY) ont également signalé des problèmes de production liés à la pénurie.

Une poussée économique post-pandémique a contribué à la pénurie, qui a principalement concerné les puces fabriquées avec des technologies vieilles de dix ans utilisées pour la gestion de l’alimentation, les contrôleurs d’affichage, les microprocesseurs et les puces analogiques. Fait intéressant, les nouvelles technologies telles que les smartphones compatibles 5G reposent également sur certaines de ces puces plus anciennes, et donc une augmentation de la demande de production a mis à rude épreuve la capacité des fabricants.

Alors que les fabricants de technologies du monde entier se démènent pour garantir l’approvisionnement dont ils ont besoin, les responsables du gouvernement américain ont enfin commencé à prendre des mesures pour remédier à l’érosion du leadership du pays.

La Semiconductor Industry Association a noté qu’en 1990, les producteurs américains représentaient 37 % de la capacité mondiale de fabrication de semi-conducteurs, alors qu’aujourd’hui ce chiffre est tombé à 12 %. Pendant ce temps, l’Asie de l’Est détient désormais 75 % de la capacité mondiale de fabrication de puces.

En janvier, les législateurs ont adopté la loi sur la création d’incitations utiles à la production de semi-conducteurs (CHIPS) pour l’Amérique dans le cadre du projet de loi annuel sur la défense. Le projet de loi autorise le gouvernement fédéral à investir dans la recherche et la fabrication de puces nationales, bien qu’il ne prévoie aucun budget pour le faire.

Un nouveau projet de loi adopté au Sénat mardi, appelé la loi américaine sur l’innovation et la concurrence, alloue 52 milliards de dollars pour financer des parties de la loi CHIPS for America.

Les entreprises privées consacrent également d’énormes investissements dans le renforcement des capacités de production.

Société intel (NASDAQ :INTC), par exemple, a annoncé en mars qu’il dépenserait 20 milliards de dollars pour construire deux usines de fabrication de semi-conducteurs en Arizona. La société prévoit également d’investir 3,5 milliards de dollars pour accélérer ses opérations au Nouveau-Mexique pour les technologies avancées d’emballage de semi-conducteurs.

Si vous êtes intéressé à jouer la pénurie de jetons, un stock qui vaut le détour est Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE :TSM), qui obtient une note « Achat fort » dans mon évaluateur de portefeuille, avec une note totale de A et une note quantitative de A, indiquant une forte pression d’achat institutionnelle sous le titre.

En avril, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde a déclaré qu’il dépenserait 100 milliards de dollars pour augmenter sa capacité de fabrication au cours des trois prochaines années. La société a également récemment annoncé qu’elle prenait des mesures pour augmenter sa capacité de production afin de mieux répondre à la demande. La société a annoncé qu’elle investirait 12 milliards de dollars pour construire une usine de semi-conducteurs en Arizona. L’installation devrait être opérationnelle en 2024 et produira des puces de 5 nanomètres.

La direction de TSM a également noté que son usine de production de 3 nanomètres devrait commencer ses opérations à Tainan, à Taïwan, au second semestre 2022.

Dans ses annonces du premier trimestre, TSM a noté que la pénurie mondiale pourrait s’atténuer un peu au troisième trimestre, mais TSM s’attend à ce que la demande globale reste élevée et que la pénurie persiste jusqu’en 2022. En conséquence, TSM a augmenté ses objectifs de dépenses à 30 milliards de dollars. pour augmenter la capacité de fabrication et les mises à niveau pour cette année.

La forte demande de semi-conducteurs a certainement augmenté les résultats de l’entreprise au cours du premier trimestre de l’exercice 2021. TSM a réalisé un bénéfice au premier trimestre de 139,7 milliards de dollars NT et un chiffre d’affaires de 362,4 milliards de dollars NT, ce qui représente une croissance de 19% des bénéfices en glissement annuel et 17 % de croissance des revenus d’une année sur l’autre.

En dollars américains, les bénéfices du premier trimestre étaient de 4,93 milliards de dollars et les revenus de 12,92 milliards de dollars. Le bénéfice par ADR du premier trimestre a bondi de 28 % en glissement annuel à 0,96 $. L’estimation consensuelle prévoyait des bénéfices de 0,95 $ par ADR et des revenus de 12,86 milliards de dollars, de sorte que TSM a affiché une surprise de bénéfices de 1,05 % et une légère surprise de revenus.

Dans la perspective du deuxième trimestre, TSM s’attend à un chiffre d’affaires total compris entre 12,9 milliards et 13,2 milliards de dollars. Cela représente une croissance des revenus de 24,3% à 27,2% d’une année sur l’autre – et les prévisions sont conformes aux estimations actuelles des analystes pour 13,15 milliards de dollars.

L’action a grimpé en flèche au cours de la dernière année, augmentant de 106%. C’est près du double de la référence de l’industrie, la ETF iShares PHLX Semiconductor (NASDAQ :SOXX), qui a grimpé de 59 % sur la même période.

Sincèrement,

Louis Navellier

Remarque : L’éditeur déclare par la présente qu’à la date de cet e-mail, l’éditeur détenait, directement ou indirectement, les titres suivants qui font l’objet du commentaire, de l’analyse, des opinions, des conseils ou des recommandations dans, ou qui sont autrement mentionnés dans , l’essai ci-dessous :

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM)

