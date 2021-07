Trouver l’espoir : mettre les femmes et les adolescents au centre de la reconstruction post-pandémique

La perte de moyens de subsistance et de revenus a réduit le contrôle déjà limité des femmes sur leurs biens. (Source de la photo : IE)

Par le Dr Aparajita Gogoi,

Alors que l’Inde sort de la deuxième vague d’infection au COVID-19, voici une brève analyse de la façon dont les connaissances recueillies lors de la vague initiale de la pandémie en 2020 peuvent aider l’effort de relance national.

Sonam*, 23 ans, originaire du Maharashtra rural en Inde, dit que la pandémie de COVID 19 et le verrouillage qui a suivi en mars 2020 ont changé sa vie.

« Le travail de mon père était en attente, se souvient-elle. «Mon frère et mes emplois étaient également en attente. Nos employeurs ne nous avaient pas payé nos salaires ni donné de précisions sur le moment où nous pourrons reprendre le travail. » Sonam et sa famille sont des journaliers – parmi une grande partie de la main-d’œuvre indienne employée dans le secteur non organisé – mais cette source essentielle de revenus a été gravement compromise. “En conséquence, il y avait beaucoup de stress mental”, poursuit Sonam, “et pour faire face au stress, le père a recommencé à boire de l’alcool et a souvent perdu son sang-froid chaque fois qu’il était ivre, nous soumettant à des violences verbales et parfois même physiques.”

L’histoire de Sonam pourrait venir de n’importe où dans le monde. Pour que des personnes comme Sonam prospèrent, il est essentiel que toutes les parties prenantes placent les femmes et les adolescents au centre des efforts pour reconstruire les dispositions sanitaires et sociales. Afin de mieux comprendre leurs besoins, une télé-enquête en plusieurs phases a été menée par le Center for Catalyzing Change (C3) en Inde, dans le cadre d’un programme de recherche mondial Finding Hope: Lived experiences of women, children and adolescents, in their own mots, un projet en ligne des principaux groupes de la société civile réunis par le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (PMNCH) – un partenariat multi-groupes hébergé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a impliqué plus de 30 000, principalement des femmes et des personnes de 43 pays à travers le monde.

L’enquête Finding Hope a révélé que plusieurs programmes et programmes de soutien lancés par le gouvernement indien pour soutenir ceux qui ont perdu leurs moyens de subsistance pendant le verrouillage du COVID-19 atteignaient les personnes vulnérables et qu’il y avait une large sensibilisation à leur sujet. Les efforts du gouvernement pour atténuer les effets économiques du COVID-19 – tels que la fourniture de rations sèches, la mise à disposition de transferts d’argent et la fourniture de cylindres de cuisson gratuits – ont été particulièrement utiles aux femmes et aux familles.

L’enquête C3 a également révélé, cependant, que les femmes et les adolescents à travers l’Inde supportaient un fardeau disproportionné de l’impact socio-économique de COVID-19. La perte de moyens de subsistance et de revenus a réduit le contrôle déjà limité des femmes sur leurs biens. La peur d’accéder aux services, les opportunités d’éducation perdues, les expériences de violence sexiste et la santé mentale figuraient parmi les problèmes soulignés par les femmes et les filles.

Plus d’un an s’est écoulé depuis le début du verrouillage initial de COVID-19, et l’Inde sort maintenant d’une deuxième vague dévastatrice, qui a enregistré des niveaux d’infection record. Une nouvelle souche variante est actuellement à l’étude, qui pourrait être responsable d’une transmission plus élevée et d’une infection plus importante chez les jeunes et les enfants qu’on ne l’avait vu auparavant. Contrairement à 2020, lors de la deuxième vague, le virus a touché des nourrissons, certains âgés d’un mois et demi seulement étant admis à l’hôpital. Les infrastructures de santé sont soumises à de fortes pressions et de nombreux États mettent en place des plans pour lutter contre les futures vagues.

Comme en témoignent de nombreuses crises mondiales, les femmes, les adolescents et les enfants sont généralement parmi les plus durement touchés lors de telles urgences et crises. Il est impératif que nous concentrions nos efforts pour nous remettre du COVID-19 et reconstruire les sociétés à la suite de ses conséquences sur les femmes et les adolescents, en répondant à leurs besoins, en leur donnant les moyens d’avoir leur mot à dire sur leur propre avenir et en prenant leur contribution pour élaborer les leur sera bénéfique.

Un développement prometteur, intervenu en décembre 2020, lors de la conférence Lives in the Balance organisée par le Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (PMNCH), a vu le gouvernement indien s’engager à verser 2 milliards de dollars américains pour protéger et promouvoir la santé et les droits des femmes, des enfants et des adolescents dans le cadre de son engagement national de réponse et de rétablissement au COVID-19. C’était en réponse à la campagne d’appel à l’action COVID-19 du PMNCH, qui s’est appuyée sur les besoins identifiés par les femmes, les enfants et les adolescents eux-mêmes pour recommander sept interventions clés qui non seulement répareront les dommages qui leur ont été causés pendant la pandémie, mais aideront à façonner une meilleure monde dans lequel ils peuvent vivre pour aller de l’avant. Les recommandations comprenaient le maintien de la prestation de services essentiels (y compris pour la contraception, l’avortement sans risque, la maternité sans risque et la santé mentale) ; lutter contre l’inégalité entre les sexes; aborder l’éducation et la formation professionnelle des adolescents; et combler le fossé numérique béant entre les sexes.

Alors que l’Inde se redresse, des approches transformatrices et inclusives en matière de genre vont être cruciales. L’Inde peut jouer un rôle important dans la conversation mondiale plus large sur l’investissement dans le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents, et la création de stratégies de préparation et de réponse aux chocs futurs, qu’ils prennent la forme d’une autre vague, d’une autre pandémie ou de la conséquence du changement climatique ou de futures catastrophes naturelles ou économiques. Les ressources et les opportunités doivent être ciblées sur les femmes et les adolescents – qu’il s’agisse d’améliorer les options d’emploi en milieu rural et urbain, d’initiatives de renforcement des compétences, d’autonomiser les femmes élues à la base et les travailleurs de première ligne, d’équiper les femmes et les filles d’alphabétisation numérique ou de lutter contre la violence sexiste. grâce à des systèmes d’assistance téléphonique efficaces et à des solutions communautaires.

Le chroniqueur est directeur exécutif, Center for Catalyzing Change (3C); Coordinateur national, White Ribbon Alliance (WRA) et représentant du Partenariat pour la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (PMNCH-OMS). Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

