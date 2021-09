Trouver un équilibre au sein des talibans : le Pakistan fait face à un nouveau défi

Un membre des forces talibanes monte la garde à un poste de contrôle à Kaboul, en Afghanistan, le 2 septembre 2021. (Source photo : .)

Par MAJ GEN NK BHATIA

Le chef de l’Inter-Services Intelligence (ISI) du Pakistan, le lieutenant-général Faiz Hameed, a atterri à Kaboul, apparemment pour encadrer et guider les talibans dans la formation du gouvernement. C’était sa deuxième visite à Kaboul en deux semaines. Contrairement à la première visite, la visite actuelle est devenue publique après avoir été aperçu dans un hôtel avec l’ambassadeur du Pakistan en Afghanistan.

La visite du chef de l’ISI à Kaboul, parallèlement à la déclaration du chef d’état-major de l’armée pakistanaise, le général QamarJavedBajwa, concernant l’aide aux talibans pour raffermir un gouvernement, témoigne de la confiance excessive de l’armée pakistanaise dans sa capacité à tenir les talibans et à raffermir un gouvernement conformément à ses diktats. Ce n’est un secret pour personne que l’armée pakistanaise et l’ISI ont été l’épine dorsale des talibans. Cela a non seulement nourri le groupe, mais a fourni aux talibans un visage politique dirigé par le mollah Baradar et une direction militaire par le biais de ses mandataires – le réseau Haqqani.

Les talibans ont utilisé l’art de l’anéantissement et de la manœuvre contre l’armée nationale afghane (ANA) dans la campagne, leur infligeant de lourdes pertes, puis s’échappant rapidement en utilisant les transports locaux tels que les motos et les camionnettes avant que les forces américaines et alliées ne puissent réagir. Cela a non seulement démoralisé l’ANA, mais a également réduit sa capacité à résister à l’assaut des talibans au moment où cela importait le plus sans le soutien des forces américaines et alliées.

L’arme la plus puissante des talibans était l’utilisation de la terreur pour tuer des adversaires. Le pilier des talibans est resté l’utilisation d’engins explosifs improvisés (EEI) le long des routes principales et les attentats suicides contre les minorités et les cibles de grande valeur dans les centres urbains, principalement concentrés autour de Kaboul. Cela a non seulement répandu la peur parmi les adversaires, mais a envoyé un message aux masses sur l’incapacité du gouvernement afghan à sécuriser le pays et à fournir une protection aux masses.

La force des talibans a été évaluée entre 50 000 et 80 000 combattants. Cependant, on sait peu de choses sur la structure de commandement de la tenue, à l’exception du rôle des chefs tribaux pashtounes et de la loyauté des combattants envers leurs tribus locales. Mais la pointe des talibans qui ont semé la terreur en Afghanistan était le réseau Haqqani soutenu par le Pakistan et dirigé par SirajuddinHaqqani.

L’accord américano-taliban pour ramener la paix en Afghanistan signé le 29 février 2020 a été signé par le mollah Baradar qui, en tant que chef adjoint des talibans, avait dirigé les négociations avec les États-Unis après avoir été retenu captif depuis 2010 après son arrestation à Karachi. Avant le début des négociations formelles, il avait rencontré secrètement des délégués américains à Doha en 2018, lorsque les bases d’une large feuille de route ont été posées, le faisant apparaître comme plus modéré avec lequel les États-Unis pourraient négocier.

Immédiatement après la signature de l’accord entre les États-Unis et les talibans en 2020, il y a eu une escalade de la violence à travers l’Afghanistan avec des centaines de meurtres signalés, principalement des attaques contre les communautés et les femmes hazara et sikh. L’attaque a été revendiquée par la province du Khorasan de l’État islamique (ISKP), ce qui est surprenant car Kaboul et les zones à proximité sont depuis longtemps le bastion du réseau Haqqani. Toute activité de l’ISKP à Kaboul aurait donc certainement dû faire face à un défi du réseau Haqqani. Comme cela a été effectué avec leur approbation expresse, il n’y a eu qu’une réponse discrète aux meurtres des talibans.

La revendication du groupe ISKP pour les meurtres remonte à un groupe dirigé par AslamFarooqi qui a gravi les échelons de Lashkar-e Toiba et a ensuite changé de loyauté envers la province de l’État islamique du Khorasan (ISKP) après sa nomination en tant qu’émir à la demande de l’ISI. Cela avait entraîné une scission de l’ISKP, les combattants d’Asie centrale se séparant et formant leur propre faction. Le groupe dirigé par Farooqi de cadres de l’ISKP basés en Afghanistan et au Pakistan aurait échappé à l’opération conjointe américano-talibane lancée contre eux à l’été 2019 dans la province de Nangahar, ce qui montre la duplicité de l’ISI et le rôle du réseau Haqqani dans l’assistance aux combattants de l’ISKP.

Une fois retracés, l’ISKP et le réseau Haqqani sont apparus comme les deux faces d’une même pièce en raison de leur existence à l’ISI et à l’armée pakistanaise. L’annonce publique de la revendication de la responsabilité des actions violentes de l’ISKP à Kaboul était donc un stratagème pour obscurcir la perception du public de tout rôle des talibans dans les activités terroristes.

Alors que les troupes américaines se retiraient brusquement d’Afghanistan le 15 août, abandonnant leur dernier bastion sur la base aérienne de Bagram, Haqqani Network n’a pas tardé à prendre le contrôle de la sécurité à Kaboul et dans les régions voisines avec AnasHaqqani à la tête de son groupe de cadres. Avec une force d’environ 10 000 combattants, elle a installé des postes de contrôle dans la ville de Kaboul et a pris le contrôle de l’aéroport où l’action a changé pour un grand nombre d’Afghans essayant d’échapper à la catastrophe imminente d’un régime taliban.

La prise de contrôle de Kaboul et des régions avoisinantes par le réseau Haqqani n’avait pas seulement pour but de démontrer et de renforcer aux cadres des talibans sa force, mais aussi de mettre en évidence les fissures au sein des rangs des talibans.

Un attentat suicide perpétré à l’aéroport de Kaboul le 26 août, tuant plus de 150 citoyens afghans innocents et 13 militaires américains et blessant plus de 200 personnes, a ébranlé la conscience de tous. Il était généralement revendiqué par l’ISKP. L’action de l’ISKP est apparue audacieuse avec Haqqani Network contrôlant totalement la ville et l’aéroport. Comme indiqué ci-dessus, avec l’alignement de l’ISKP et du réseau Haqqani, l’explosion a semblé être l’œuvre du réseau Haqqani pour envoyer le message que ses revendications de prééminence au sein des talibans ne pouvaient être ignorées.

Avant les attaques, les États-Unis ont affirmé qu’ils avaient une connaissance préalable des attaques imminentes, indiquant ainsi qu’ils continuent d’être en contact avec les dirigeants des talibans, en particulier le mollah Baradar et sa faction avec laquelle ils sont en pourparlers depuis 2018.

La formation d’un nouveau régime politique semble être un point de friction au sein des talibans. La Quetta Shura actuellement dirigée par le mollah Haibatullah Akhundzada a endossé le rôle de leader des talibans avec le mollah Baradar comme l’un de ses adjoints menant les négociations avec les États-Unis. D’autre part, Miran Shah Shura dirigé par SirajuddinHaqqani, toujours le visage militant et le noyau dur des talibans, a poursuivi ses tactiques terroristes pour contrôler Kaboul et le sud-est de l’Afghanistan. La libération en 2019 d’AnasHaqqani, frère de SirajuddinHaqqani qui avait été détenu en captivité afghane, en échange de deux otages occidentaux n’a fait que renforcer le poids des frères au sein des talibans. Le contrôle rapide de Kaboul et des zones avoisinantes place donc le réseau Haqqani en position dominante avec une volonté de contrôler les leviers du pouvoir au sein des talibans.

Le rapport des affrontements entre le mollah Baradar et AnasHaqqani apparaît donc comme une issue naturelle des luttes de pouvoir au sein de la hiérarchie des talibans et montre à quel point les frictions au sein de la tenue.

Les jours à venir laissent donc présager une issue plus sinistre de la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans. Le fait d’avoir nourri deux factions différentes au sein du chef des talibans de l’ISI pourrait être en mesure de résoudre les différends au sein des talibans dans un avenir immédiat, mais le résultat à long terme prédit une scission et une rupture du groupe, selon toute vraisemblance, le réseau Haqqani adoptera les voies de l’État islamique. En outre, l’intensification de ses activités au Pakistan par Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ne manquera pas de troubler l’ISI pour les jours à venir.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

