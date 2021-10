Trouver un moyen de ralentir Travis Kelce

D’innombrables extrémités serrées ont eu des journées sur le terrain aux dépens des Giants ces dernières années.

L’un des meilleurs de la NFL, Travis Kelce, ne leur a tiré dessus qu’une seule fois. Mais il aura un autre lundi soir à Kansas City alors que les Giants seront chargés d’essayer de contenir le dangereux bout serré.

« Ce sera un grand défi », a déclaré la sécurité Logan Ryan. « Nous allons devoir le mélanger avec lui.

«Pour battre les Chiefs, vous devez prendre soin de Travis Kelce ou lui faire passer une journée frustrante. Tu dois le frapper sur la ligne de mêlée. Il va falloir les trois niveaux pour vraiment affecter Travis Kelce.

Au cours de sept semaines, Kelce mène tous les bouts serrés avec 45 attrapés et 533 verges, pour aller avec quatre touchés. Les réceptions et les verges se classent respectivement cinquième et 12e au total pour tous les receveurs de passes.

Travis Kelce.

C’est un affrontement intimidant pour toute défense, sans parler de celui qui a généralement eu du mal à couvrir les extrémités serrées, malgré le classement au milieu du peloton contre eux cette saison. En sept matchs, les Giants ont accordé 37 attrapés (classés 15e) pour 341 verges (20e) et quatre touchés (à égalité au 21e) aux bouts serrés adverses. Ils ont ouvert la saison en permettant à un ailier rapproché de marquer un touché en quatre matchs consécutifs avant de les fermer les trois derniers.

Lors du seul match de sa carrière contre les Giants, en 2017, Kelce a réussi huit attrapés pour 109 verges. Mais Ryan, qui pense avoir contribué à la couverture de Kelce, en a vu plus – remontant à l’université lorsque ses Rutgers ont joué contre Kelce’s Cincinnati, et plus récemment lors du match de championnat de l’AFC 2020 entre les Chiefs et les Titans.

« Temple de la renommée », a déclaré Ryan. «Il a une excellente chimie avec son quart-arrière, de bonnes mains, de bons itinéraires, une bonne agitation. Il est capable de toujours découvrir. Il a juste un grand esprit pour le jeu. Il ne suit pas les itinéraires que vous enseigneriez à un lycéen ou comment ils sont rédigés dans le livre de jeu. Il les dirige en quelque sorte pour s’ouvrir. C’est donc un très bon joueur qui sait s’ouvrir, attraper le ballon et courir après.