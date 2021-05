Trouver une bonne configuration ne sera jamais facile avec cette voiture

Lewis Hamilton dit que la voiture de Mercedes n’était pas rapide “ sortie de la boîte ” sur le circuit de Catalunya, mais ils ont fait des progrès avec elle.

Mercedes a été la plus rapide dans les deux séances vendredi, Hamilton dans l’après-midi tandis que son coéquipier Valtteri Bottas a dominé la première séance. Hamilton a été poussé au troisième rang par Max Verstappen dans la séance du matin, après que le pilote Red Bull ait réalisé un tour rapide tardif.

Hamilton a déclaré qu’il avait eu «un bon début de week-end» en Espagne. «La piste impressionnante et l’équilibre est similaire à ce que nous avons eu lors de la dernière course. Cela semble donc proche, mais il semble que nous ayons un rythme décent aujourd’hui.

Hamilton n’est pas vendu sur les changements pour tourner 10, mais il a dit que la voiture n’avait pas été rapide dès le départ. “Oh non. Non, nous devons y travailler. Cela n’est jamais facile et je ne pense pas qu’avec cette voiture, ce sera jamais le cas.

«Mais nous comprenons la voiture et nous savons dans quelle direction nous devons aller, du point de vue de l’équilibre. Nous avons donc fait quelques ajustements en cours de route. Je ne sais pas si les choses se sont nécessairement améliorées pour cette session, mais il y a eu quelques découvertes, donc j’espère, une fois que nous aurons pu analyser ces deux sessions, j’espère mieux se préparer pour demain.

La course d’aujourd’hui a donné aux pilotes leur première chance de découvrir le virage 10 révisé sur le circuit. Hamilton a déclaré qu’il ne comprenait pas entièrement la raison des changements, ce qui a accéléré le virage dix.

«Ce n’est pas aussi adhérent que l’autre surface, mais je pense que cela va s’accumuler», a-t-il déclaré. «Je ne comprends pas vraiment quel était le but du virage.

«Je pense que c’est beaucoup, beaucoup plus rapide. Mais je n’ai pas été dans un scénario de course avec [yet], donc je ne peux pas vous dire si ça va être mieux pour la course ou pas.

«Le précédent était évidemment un arrêt sans issue, c’était un autre endroit que vous pouviez potentiellement dépasser, mais la ligne droite était trop courte. Alors je ne sais pas.

Il a dit que le virage reprofilé aiderait à garder les voitures plus proches les unes des autres lorsqu’elles arriveraient au stand plus tard dans le tour. «J’espère que cela nous permettra peut-être de suivre de plus près cette dernière section. Et si c’est le cas, cela signifie que nous pouvons mieux courir dans la ligne droite principale.

