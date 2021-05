Trouver vos clés perdues n’a jamais été aussi simple

Tout le monde a, à un moment ou à un autre, perdu quelque chose. Rien ne correspond vraiment à cette sensation frénétique de fouiller dans votre canapé, votre table de chevet ou votre voiture à la recherche de quelque chose qui était là il y a un instant. Et si vous pouviez retrouver facilement et précisément vos affaires perdues avec votre smartphone? Toute une industrie est passée à l’action pour ce scénario et plusieurs fabricants d’appareils, dont Tile et Samsung, ont créé des balises intelligentes pour aider à localiser les choses. Les AirTags d’Apple sont la dernière entrée dans cette catégorie et sont peut-être les meilleurs. Découvrez s’ils ont battu la concurrence dans la revue Apple AirTag d’Android Authority.

À propos de cet examen Apple AirTag: J’ai utilisé un Apple AirTag associé à un Apple iPhone 12 Pro Max pour localiser divers éléments au cours d’une semaine. L’autorité Android a acheté l’AirTag pour cet examen.

Ce que vous devez savoir sur l’Apple AirTag

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Apple AirTag (pack de 1): 29 $ / 29 £ / 29 €Apple AirTag (pack de 4): 99 $ / 99 £ / 99 €

Les Apple AirTags rejoignent des trackers similaires sur le marché, notamment les tags Tile et les SmartTags Samsung Galaxy. L’idée est simple: attachez le tag à quelque chose que vous perdez souvent et retrouvez-le facilement via une application sur votre téléphone. Le hic, c’est que les AirTags ne fonctionnent qu’avec les iPhones.

Les AirTags sont disponibles en paquets de un ou quatre. L’étiquette unique coûte 29 $ et le pack de quatre coûte 99 $. La seule option de couleur est le blanc avec un support argenté. Si vous commandez directement auprès d’Apple, vous pouvez personnaliser les étiquettes par gravure. Les détaillants tiers tels qu’Amazon et Best Buy n’offrent pas de gravure d’étiquettes. Bien sûr, Apple vend également une myriade d’accessoires (pensez à des porte-clés) pour personnaliser autrement les AirTags.

À quel point les AirTags sont-ils faciles à utiliser et qu’en est-il de la confidentialité? Nous répondons à ces questions et plus encore dans notre revue Apple AirTag.

Comment est le design?

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Chaque Apple AirTag a environ la taille de trois pièces de 50 cents (32 mm) empilées ensemble. C’est plus lisse, bien sûr, et ressemble en quelque sorte à une soucoupe volante miniature. Il est fait de plastique blanc dur d’un côté et de métal chromé de l’autre. Le design est simple et élégant.

J’appellerais les matériaux et je construisais des solides de qualité. Les étiquettes sont résistantes à l’eau (IP67), elles peuvent donc être jetées dans une flaque d’eau ou éclaboussées d’une autre manière et ne pas perdre en efficacité. Le remplacement de la pile CR2032 peu coûteuse et facile à trouver – qui est conçue pour durer une année entière – est aussi simple que de tourner le capuchon chromé dans le sens antihoraire pour desserrer le couvercle.

Le design de l’AirTag est simple et élégant, mais il y a un défaut majeur.

Il y a cependant un défaut de conception majeur: il n’y a aucun moyen d’attacher les étiquettes à quoi que ce soit directement sans un accessoire supplémentaire.

Il n’y a pas de support pour un porte-clés sur l’Apple AirTag, ce qui signifie que vous devez utiliser l’un des porte-clés optionnels coûteux d’Apple (qui commencent à 29 $ et vont jusqu’à 449 $ pour la gamme Hermès) pour attacher l’étiquette à quoi que ce soit. Il s’agit d’une simple saisie d’argent d’une entreprise qui a déjà plus d’argent que Dieu. Heureusement, Belkin a quelques-uns de ses propres porte-étiquettes au prix d’environ 13 $. Vous pourrez probablement trouver d’autres détenteurs d’étiquettes de sociétés tierces à des prix raisonnables. Mais encore, vous ne faites rien pour trouver d’autres choses et ne permettez pas de l’attacher à ces choses. Allez, Apple.

Comment fonctionnent les AirTags?

Les AirTags Apple ne pourraient pas être plus faciles à utiliser. En fait, ils pourraient être trop faciles à utiliser. Réveillez votre iPhone, amenez la balise près de l’iPhone, appuyez sur quelques boutons d’autorisation et bingo, ils sont instantanément associés. Il ne faut que quelques secondes pour que les AirTags soient opérationnels sur votre iPhone. Attachez la balise à tout ce que vous voulez suivre, et vous êtes prêt.

Le suivi de l’emplacement est ridiculement précis. Les AirTags s’appuient sur plusieurs technologies pour fonctionner. Il existe Bluetooth, ultra-large bande et le réseau Find My d’Apple, créé par plus d’un milliard d’appareils iOS dans le monde.

Lorsque vous êtes chez vous, ce sont les deux premiers qui permettent un suivi précis. En utilisant l’application Find My, vous pouvez lancer une recherche pour un élément perdu et il émettra un bip sonore. Le bip est suffisamment fort (60 dB) pour être entendu dans une maison calme, mais vous risquez de le manquer si la télévision est allumée. Suivez simplement le son de votre article. J’ai pu trouver un AirTag caché à divers endroits de ma maison en quelques instants. J’aime le fait que cela fonctionne avec Siri sur votre téléphone, votre montre, votre iPad ou votre HomePod. Dites simplement «Hé, Siri, trouve mes clés», et Siri enverra automatiquement une requête ping à l’AirTag associé, qui commencera alors à émettre un son.

Si vous avez un iPhone plus récent (série iPhone 11 ou 12), l’application Find My vous dira si vous devenez plus chaud ou plus froid lorsque vous vous promenez. La distance et la direction de l’objet sont affichées à l’écran pour vous guider lorsque vous regardez. Cette aide supplémentaire est utile si vous n’entendez pas initialement le bip de l’AirTag. Les AirTags n’ont pas de moteur, ils ne bourdonneront donc pas, mais votre téléphone offrira un retour haptique pour vous diriger vers l’emplacement du traqueur.

Si vous avez égaré quelque chose de plusieurs kilomètres au lieu de plusieurs pièces, c’est le réseau Find My qui vous aide à localiser les objets perdus. L’AirTag envoie une requête ping aux autres iPhones ou iPad de la zone et signale les données de localisation à iCloud. À l’aide de l’application Localiser, vous pouvez ensuite localiser votre élément sur une carte. Apple dit que toutes les données ici sont anonymisées. Les propriétaires d’iPhone à proximité de votre AirTag perdu ne sauront pas qu’ils transmettent vos données à iCloud et ne pourront pas les voir. Vous seul pouvez voir les détails de l’emplacement et revenir pour récupérer l’élément perdu.

Les propriétaires de téléphones Android sont laissés pour compte ici.

Quelques mauvaises nouvelles: il n’y a pas de support Android. Les propriétaires de téléphones Android sont laissés pour compte ici, car les AirTags ne sont compatibles qu’avec les iPhones et iPads d’Apple. Les utilisateurs d’Android devront s’appuyer sur Tile ou d’autres balises.

Que se passe-t-il si votre balise est bel et bien perdue? Vous pouvez mettre la balise en mode perdu. En mode perdu, la balise peut générer vos informations de contact si / lorsqu’elles sont numérisées directement via NFC par un iPhone ou un téléphone Android. Le chercheur peut alors vous contacter pour organiser son retour.

Qu’en est-il de la confidentialité?

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Tous les appareils de balises actives partagent le même potentiel d’abus. Au crédit d’Apple, il a fait plus que Tile et Samsung pour protéger la confidentialité des utilisateurs et prévenir les abus. Pourtant, les AirTags ne sont pas parfaits et il y a de la place pour qu’ils soient mal utilisés dans certains cas.

Apple affirme que la connexion Bluetooth et ultra-large bande entre l’AirTag et vos appareils iOS est anonyme et cryptée pour protéger votre vie privée. Vous seul pouvez voir l’emplacement de votre AirTag enregistré, et les données de localisation ne sont pas stockées directement sur l’AirTag. Les appareils du réseau Find My qui relaient l’emplacement AirTag vers le cloud restent anonymes, ce qui signifie que vous ne pouvez pas savoir qui partage les données de localisation avec vous. Même Apple ne connaît pas l’emplacement des AirTags ni à qui ils appartiennent. En d’autres termes, si vous êtes propriétaire d’un AirTag, votre emplacement est protégé.

Cependant, ces contrôles de confidentialité pouvez être contourné. Comme le souligne en détail le Washington Post, il serait trop facile pour quelqu’un d’autre de glisser un AirTag dans votre sac ou votre voiture et de vous suivre.

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Il existe plusieurs protocoles de sécurité intégrés. Le premier s’applique aux iPhones Apple et aux téléphones Android. Lorsqu’une étiquette a été séparée de son propriétaire pendant trois jours, elle émet un bip pour que vous sachiez qu’elle est là. Apple dit avoir choisi cette fenêtre de trois jours à dessein au cas où les gens partageraient simplement un sac à dos étiqueté ou un jeu de clés. Cependant, cette fenêtre pourrait potentiellement permettre à quelqu’un de vous suivre jusqu’à trois jours avant d’être alerté via le bip sonore. De plus, la balise n’émet un bip que pendant 15 secondes. Si la balise émet un bip lorsque vous n’êtes pas là (comme lorsque vous n’êtes pas dans votre voiture, ou lorsque vous êtes sous la douche), vous ne serez pas plus sage que ce soit là.

Toute personne sans iPhone ne sera pas alertée de la présence d’un AirTag non enregistré pendant trois jours entiers.

Le deuxième protocole de sécurité est plus proactif. Les personnes qui possèdent un iPhone 6s ou plus récent et exécutent iOS 14.5 recevront une notification contextuelle sur leur iPhone lorsque l’appareil détectera un AirTag non enregistré à proximité. Vous ne serez pas averti de la présence de balises appartenant à leur propriétaire associé. Par exemple, disons que vous êtes avec un ami qui a tagué son sac à dos. Ce sac à dos AirTag ne vous dérangera pas car il est avec son propriétaire. La notification contextuelle n’apparaît que lorsque le téléphone détecte une balise à proximité qui a été séparée de son propriétaire. La notification indique «AirTag a été trouvé en mouvement avec vous» et elle apparaît dans quelques heures. Si vous appuyez sur la notification, cela vous amène à l’application Find My où vous verrez votre historique de localisation tel que rapporté par l’AirTag. Si vous trouvez un Apple AirTag qui n’est pas le vôtre dans vos fichiers, vous pouvez facilement le désactiver en retirant la batterie, et Apple vous indique comment le faire.

Les propriétaires d’appareils Android ne sont pas au courant de ces notifications contextuelles. Le seul avertissement qu’ils reçoivent indiquant qu’ils sont suivis par un AirTag est le bip qui ne prend pas effet pendant trois jours.

En d’autres termes, malgré les sauvegardes mises en place par Apple, des harceleurs déterminés semblent être en mesure de les contourner dans certains cas. Encore une fois, Tile et Samsung n’ont pas mis en œuvre de garanties comparables dans leurs balises. La seule fonctionnalité de Samsung est une analyse manuelle via l’application SmartThings Find.

Valeur et concurrence

Apple AirTag

Assurez-vous que vos essentiels ne sont jamais perdus avec le nouvel Apple AirTag. Le suivi des articles d’Apple est bon marché, précis et personnalisable.

Le prix est juste. À 29 $ chacun ou 99 $ pour quatre, l’Apple AirTag est abordable. Ils sont particulièrement bon marché si l’objet que vous suivez est un article de grande valeur. Cependant, gagnez au moins 10 $ de plus pour un porte-clés et le prix commence à monter en flèche.

Les balises de Tile sont à peu près de la même marque de 29 $ et sont également disponibles en packs et divers facteurs de forme. Tile vend une étiquette de base qui prend en charge un porte-clés, ainsi que des autocollants et le Tile Slim en forme de carte de crédit pour trouver des articles encore plus petits. Tile s’appuie sur Bluetooth pour les objets perdus à proximité et sur son propre réseau Tile – ce qui est pâle par rapport au réseau Find My d’Apple – pour aider les objets qui sont plus éloignés. Apple a ici l’avantage du réseau.

Les Galaxy SmartTags et SmartTags Plus de Samsung sont similaires aux trackers AirTag et Tile en ce sens qu’ils s’appuient sur Bluetooth et un réseau anonyme pour suivre les éléments construits sur n’importe quel appareil Samsung sur lequel l’application SmartThings est installée. Les SmartTags coûtent également 29 $ chacun, mais vous bénéficierez d’une réduction si vous les achetez en packs.

Là où Tile fonctionne avec Android, iOS et Windows, les Apple AirTags fonctionnent uniquement avec les appareils iOS et iPadOS. Pendant ce temps, les SmartTags Samsung Galaxy ne fonctionnent qu’avec les smartphones Galaxy.

Examen Apple AirTag: le verdict

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

L’Apple AirTag est un produit incroyablement efficace pour retrouver les objets perdus. Autour de votre maison, cela peut être un gain de temps essentiel pour retrouver des clés, des sacs ou d’autres objets vitaux perdus. Il localise les éléments rapidement, de manière audible et précise. De plus, la force du réseau Find My d’Apple signifie que les AirTags perdus peuvent être localisés à des kilomètres de distance aussi facilement que dans votre maison. Ces produits sont un achat simple pour les propriétaires d’iPhone qui souhaitent garder un œil sur leurs objets de valeur ou essentiels.

Si vous ne pouvez pas mettre un prix sur la perte de quelque chose, l’Apple AirTag est un achat inestimable – si vous avez un iPhone.

En fin de compte, si vous êtes propriétaire d’un iPhone et que vous souhaitez trouver le meilleur moyen de localiser le matériel perdu, l’Apple AirTag est la meilleure option pour vous.